وفاة ملكة جمال الأرض بوتري أندرياني في يوم ميلادها الـ26

خبرني - توفيت ملكة جمال الأرض إندونيسيا بوتري أندرياني جفيتشا عن 25 عامًا، في يوم كان من المقرر أن تحتفل فيه بعيد ميلادها الـ26.

أعلنت منظمة ملكة جمال غراند إندونيسيا وفاة بوتري أندرياني جفيتشا، الحاصلة على لقب ملكة جمال الأرض إندونيسيا لعام 2025 والوصيفة في مسابقة ملكة جمال غراند إندونيسيا في العام نفسه، وسط حالة من الحزن بين أسرتها ومحبيها.

وجاء إعلان الوفاة في 14 أغسطس، وهو التاريخ الذي كان من المقرر أن تحتفل فيه جفيتشا بعيد ميلادها السادس والعشرين، بينما لم تكشف الجهات المعنية حتى الآن عن سبب الوفاة.

ونعت منظمة ملكة جمال غراند إندونيسيا الراحلة، مشيدة بشخصيتها، ومؤكدة أنها كانت أكثر من مجرد حاملة لقب، كما أعربت عن تعازيها لأسرتها وأصدقائها ومحبيها.

وكانت جفيتشا قد حققت حضورًا لافتًا في مسابقات الجمال خلال عام 2025، بعدما توجت بلقب ملكة جمال الأرض إندونيسيا، إلى جانب حصولها على مركز متقدم في مسابقة ملكة جمال غراند إندونيسيا. وتُظهر سجلات المسابقات مشاركتها ممثلةً لولاية سولاويزي الشمالية.

ولم تقتصر اهتمامات جفيتشا على مسابقات الجمال، إذ عُرفت بنشاطها في القضايا البيئية، خاصة التوعية بإعادة تدوير النفايات، وحماية الأنهار من التلوث، والحفاظ على البيئة والمجتمعات المحلية. كما درست القانون واهتمت بتعزيز الوعي بالقضايا البيئية والحلول المرتبطة بالاستدامة.

كما شاركت خلال يونيو الماضي في عضوية لجنة تحكيم إحدى مسابقات الجمال الدولية، في ظهور مهني جاء بعد أشهر من مشاركتها في المنافسات التي منحتها حضورًا واسعًا في إندونيسيا.

وكان آخر منشور لها عبر إنستغرام خلال يوليو الماضي، حيث تفاعلت مع فوز إسبانيا على الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، وربطت بين كرة القدم والقضايا الإنسانية، في واحدة من آخر مشاركاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل إعلان وفاتها.