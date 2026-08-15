20 قتيلا على الأقل جراء الزلزال في إندونيسيا

خبرني - قتل 20 شخصا على الأقل جراء الزلزال بقوة 7,7 درجات الذي وقع صباح السبت قبالة سواحل جزيرة فلوريس بشرق إندونيسيا، على ما أفاد مسؤول في أجهزة الإغاثة.

وقال فتح الرحمن المسؤول في عمليات البحث والإنقاذ في مدينة موميري "بحسب المعلومات التي وردتنا، قتل 20 شخصا وأصيب ستة ولا يزال شخصان تحت الأنقاض".

وكانت السلطات الإندونيسية أعلنت، في وقت سابق، أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما إثر الزلزال.

وسجلت أمواج مد بحري عاتية (تسونامي) يقل ارتفاعها عن متر واحد في مناطق عدة من هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا. وتم رفع تحذير تسونامي بعد قرابة 3 ساعات من وقوع الزلزال. وفي وقت لاحق أنهت إندونيسيا تحذيرا من حدوث أمواج تسونامي، وفق ما أعلن مسؤول في هيئة إدارة الكوارث.

وأظهر مقطع مصور على فيسبوك أجزاء من مباني تنهار وسط الغبار والأنقاض بينما كان الناس يصرخون ويهربون في الشارع، في ميناء في ماوميري، المدينة الرئيسية في مقاطعة سيكا بجزيرة فلوريس في شرق إندونيسيا.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "كومباس تي في" إجلاء المرضى من مستشفى في منطقة إندي بإقليم نوسا تينجارا الشرقي.

وذكرت القناة أن انهيارا أرضيا واحدا على الأقل وقع جراء الزلزال.

وسجلت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية الزلزال الأول في الساعة 04:58 صباحا (21:58 بتوقيت غرينتش) على عمق 15 كيلومترا، وتلاه هزات عدة ارتدادية.

وقال مركز الإنذار الأسترالي من أمواج تسونامي إن الزلزال البحري "لن يشكل أي خطر بأمواج مد عاتية (تسونامي) على البر الرئيسي لأستراليا أو جزرها أو أراضيها".