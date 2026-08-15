7 شهداء في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان

خبرني - استشهد 7 أشخاص وأصيب 3 آخرون، فجر السبت، بغارات إسرائيلية على منزل جنوبي لبنان، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وقالت وكالة الأنباء إن الاحتلال الإسرائيلي صعد من وتيرة اعتداءاته على جنوبي لبنان اعتبارا من الساعة 3:00 بعد منتصف ليل الجمعة -السبت، حيث نفذت طائراته الحربية سلسلة غارات جوية استهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا.

وأضافت أن الوادي بين بلدتي أنصار والزرارية تعرض لغارة "هي الأولى التي تتعدى هذا العمق الجغرافي منذ وقف إطلاق النار قبل شهرين".

وأشارت إلى أن العدوان ترافق مع قصف بالقذائف الفوسفورية استهدفت حرج ومرتفع علي الطاهر.

وأبرم لبنان وإسرائيل في حزيران الماضي اتفاق إطار ينص خصوصا على نزع سلاح حزب الله، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوبي لبنان، وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة، بدءا من "مناطق تجريبية".

لكن حزب الله رفض الاتفاق ويرفض تسليم سلاحه، وقال أمينه العام نعيم قاسم الثلاثاء إن المفاوضات المباشرة لن تجلب للبنان "إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية".

وتراجعت وتيرة العنف في لبنان منذ توقيع اتفاق أميركي-إيراني أولي بشأن الحرب في الشرق الأوسط في حزيران ، ومن ثم إبرام الاتفاق الإطار.

وأحصى لبنان منذ بدء الحرب التي خلّفت دمارا واسعا خصوصا في جنوب لبنان، استشهاد أكثر من 4300 شخص، فيما قتل 38 جنديا ومتعاقدا مدنيا في إسرائيل.