"النقل البري": التشغيل التجريبي لخط عمان – عجلون غدا

خبرني - يبدأ التشغيل التجريبي لخط عمّان–عجلون اعتبارا من الأحد باستخدام 22 حافلة متوسطة وبأجرة 1.50 دينار ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات، وفق هيئة تنظيم النقل البري.

وأكدت الهيئة أن جميع الحافلات جُهزت بأعلى معايير السلامة والراحة، وزودت بأنظمة تتبع إلكتروني ودفع إلكتروني، بما يضمن الالتزام بمواعيد الرحلات والترددات التشغيلية، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويوفر تجربة تنقل أكثر راحة واعتمادية بين المحافظات.

وقالت إن التشغيل التجريبي لخط الزرقاء–المفرق يبدأ في 20 الشهر الحالي بواسطة 44 حافلة كبيرة، إلى جانب تشغيل خط جرش–المفرق باستخدام 11 حافلة متوسطة وبأجرة 95 قرشاً، وذلك ضمن البرنامج الزمني المعلن لاستكمال تشغيل جميع خطوط المرحلة الثانية.

وأكدت الهيئة أن هذا التوسع المتدرج يعكس التزامها بتنفيذ المشروع وفق المواعيد المحددة، ويجسد نهجها في تنفيذ مشاريع النقل العام بكفاءة عالية، بما يعزز منظومة النقل العام، ويوفر خدمات نقل حديثة وآمنة ومنتظمة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف محافظات المملكة.

وكانت الهيئة أطلقت في 9 آب الحالي التشغيل التجريبي لخطي إربد – الزرقاء وإربد – جرش، ضمن المرحلة الثانية من مشروع النقل العام المنتظم بين المحافظات وبمشاركة 57 حافلة.