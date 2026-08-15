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وفيات الاردن يوم السبت 15-8-2026

  • 15 أغسطس 2026
  • 09:19
وفيات الاردن يوم السبت 1582026

خبرني - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننشر أسماء من وافتهم المنيّة في الأردن اليوم السبت 15-8-2026 ، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.


الحاجة آمال شرار
اسامة “محمد صابر” سعيد حفار
الحاجة حفيظة احمد مسلم المحاميد
محمد علي الطموني
الحاج أحمد رضوان جديع الفاعوري
هشام سليمان عبدالكريم خريسات
الحاج عبدالملك محمد ابراهيم حجازي
العقيد المتقاعد أحمد عارف نايف عبيدات
حمود إبراهيم الرشراش الغنانيم
احمد ابو سعدة
انطوانيت خاشو
تريز الخزوز
جمال القرالة
سمير أبوالرب
فارس اصلان
لؤي الساحوري
نجوى علوش
هند تلحوق
 

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