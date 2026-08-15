أحمد سعد: ابنتي جودي ساومتني على الغناء.. وأريدها طبيبة

خبرني - كشف الفنان أحمد سعد تفاصيل تجربته في حفله الأخير بالساحل الشمالي، مؤكدًا أن الحفل حمل له طابعًا مختلفًا عن تجاربه السابقة.

وقال أحمد سعد إن تجربة الحفل كانت جديدة عليه ومختلفة عن كل ما عاشه خلال مسيرته، مشيرًا إلى أنه صعد إلى المسرح وهو يشعر بقدر كبير من الخوف، وهو أمر لم يعتده في حفلاته السابقة.

وأوضح أنه تعمد تقديم شكل مختلف عن الأنماط التي اعتاد تقديمها في حفلاته، بعدما قرر خوض تجربة جديدة تعتمد على التنوع والاختلاف، لافتًا إلى أنه بذل كل ما في وسعه حتى يخرج الجمهور من الحفل بحالة من السعادة والبهجة.

وأضاف أنه حرص في الوقت نفسه على تقديم الأعمال التي يحبها، إلى جانب مساحة من الموسيقى العربية، بما يحقق التوازن بين اختياراته الفنية وما ينتظره الجمهور منه.

وتطرق أحمد سعد إلى ابنته جودي، كاشفًا عن موقف طريف جمعهما بسبب دراسة الطب خارج مصر، إذ قال إنها ساومته على أن يسمح لها بالغناء ولو لمرة واحدة مقابل موافقتها على دراسة الطب في الخارج.

وأشار إلى أن جودي أصبحت تحظى بشعبية كبيرة، مازحًا بأنها باتت محبوبة من الجمهور أكثر منه، وهو ما أفسد آماله في رؤيتها طبيبة مستقبلًا.

وأكد أحمد سعد أنه لا يرغب في أن تتجه ابنته إلى احتراف الغناء، رغم اهتمامها بالمجال ورغبتها في خوض تجربة فنية، مفضلًا أن تستكمل طريقها الدراسي بعيدًا عن عالم الفن.