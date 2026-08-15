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  • مصر.. التحقيق مع البلوغر أم جاسر وطليقها بتهمة الابتزاز والتشهير

مصر.. التحقيق مع البلوغر أم جاسر وطليقها بتهمة الابتزاز والتشهير

  • 15 أغسطس 2026
  • 09:08
مصر التحقيق مع البلوغر أم جاسر وطليقها بتهمة الابتزاز والتشهير

خبرني - باشرت جهات التحقيق في مصر إجراءاتها بشأن بلاغات متبادلة بين البلوغر أم جاسر وطليقها، بعد اتهامات بالابتزاز والتشهير والسب.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تحرير كل من أم جاسر وطليقها محضرًا ضد الآخر، على خلفية خلافات تضمنت اتهامات متبادلة بالابتزاز والتشهير وتبادل السباب والألفاظ.

وبحسب المعلومات المتداولة، جرى تحرير البلاغين بدائرة مركز شرطة بسيون في محافظة الغربية، قبل أن تبدأ جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة والاستماع إلى أقوال الطرفين بشأن الاتهامات المنسوبة إلى كل منهما.

مصر.. التحقيق مع البلوغر أم جاسر وطليقها بتهمة الابتزاز والتشهير - صورة 1

واتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى عرض أم جاسر وطليقها على جهات التحقيق لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة حيال البلاغات المقدمة من الطرفين.

وتواصل جهات التحقيق فحص تفاصيل الواقعة للوقوف على حقيقة الاتهامات المتبادلة وتحديد المسؤولية القانونية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

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