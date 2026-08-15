خبرني - تعرف على موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2027، والقنوات الناقلة، مع ترقب انطلاق مشوار "العالمي" في الموسم الجديد.

وتتجه الأنظار إلى ملعب "الأول بارك"، لمتابعة مواجهة النصر والفتح، حيث يفتتح الفريقان مشوارهما في الدوري السعودي موسم 2026-2027 وسط طموحات كبيرة.

ويسعى النصر لتحقيق بداية قوية في رحلة المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، بينما يأمل الفتح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد كبار فرق المسابقة.

تقام مباراة النصر والفتح، مساء السبت 15 أغسطس/ آب 2026، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و10:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2027

تنقل شبكة ثمانية منافسات الدوري السعودي موسم 2026-2027، وتذاع مباراة النصر والفتح عبر قناة ثمانية 1، بتعليق فهد العتيبي.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2027

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي عبر تطبيق ثمانية، الذي يتيح مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر الإنترنت.