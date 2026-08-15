إيران: لا مفاوضات حالية مع الولايات المتحدة

خبرني - قال وزير الخارجية الإيراني ⁠عباس عراقجي، إن طهران لم تقرر ‌استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، وإن ‌الرسائل ‌التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد ‌مفاوضات.

وأوضح عراقجي في مقابلة مع صحيفة "‌شهرآرا" ⁠الإيرانية نشرت السبت، أن المحادثات المنفصلة مع سلطنة عمان ⁠ركزت ‌على تحديد ⁠مسار بحري عبر مضيق ⁠هرمز.

وقال إنه "سيتعين على ⁠الولايات المتحدة تلبية الشروط اللازمة لاستئناف حركة الشحن عبر المضيق".

واعتبر الوزير أن "ما ورد في مذكرة تفاهم إسلام آباد هو إنهاء للحرب"، لكنه أكد أن الولايات المتحدة "انتهكت هذه المذكرة وبدأت الاشتباكات من جديد".

وقال: "لم يكن لدينا شيء يسمى وقف إطلاق نار حتى يجري الآن تمديده، بل كان إنهاء للحرب، والآن نشأ وضع جديد".

وأوضح: "أما بخصوص ما طرح حول مهلة الـ60 يوما، فقد كانت فرصة للتفاوض للوصول إلى اتفاق نهائي، ومبدئيا لا وجود لشيء اسمه وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما".

وأضاف عراقجي: "الوسطاء، سواء قطر أو باكستان، يتبادلون الرسائل وهم على تواصل معنا، لكن هذا لا يعني إطلاقا وجود مفاوضات. فنحن لم نتخذ بعد أي قرار لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة".

وأعلن الوزير عن محادثات جارية مع سلطنة عمان، معتبرا أنها "موضوع منفصل تماما ونقاش فني وتقني يتعلق بتحديد الخطوط الملاحية البحرية في مضيق هرمز لمرور السفن".