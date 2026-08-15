دون إصابات.. هجوم على سفينة تابعة لـ«أدنوك» في مضيق هرمز

خبرني - أعلنت شركة "أدنوك" الإماراتية، تعرض سفينة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز مساء الجمعة.

وقالت الشركة، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام": "لم يسفر هذا الاستهداف عن أي إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع".

وشددت "أدنوك" على أهمية حماية سلامة البحارة، وضمان حرية الملاحة والأمن البحري.

وأهابت الشركة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

وكانت شركة أدنوك أعلنت تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، مساء الخميس.

وقالت "أدنوك" إن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع.

وكانت "أدنوك"، قد أكدت الأسبوع الماضي، استمرارها في تلبية متطلبات عملائها رغم الظروف والتحديات الاستثنائية.