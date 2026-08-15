فرحة لا توصف.. طالبان في الـ14 والـ15 يختمان حفظ القرآن الكريم في الأردن

خبرني - في مشهد مفعم بالفرح والاعتزاز، احتفى أحد الأندية الصيفية في الأردن بختم طالبين من شعبة حفظ كتاب الله، بعد رحلة من الاجتهاد والمثابرة في حفظ القرآن الكريم.

واحتفى النادي بالحافظ توفيق نبيه المرعي، البالغ من العمر 15 عاماً، والحافظ مصطفى عبد السلام بدران، البالغ من العمر 14 عاماً، بعد إتمامهما حفظ كتاب الله.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة لجهود الطالبين خلال رحلة الحفظ، وما رافقها من صبر ومثابرة، وسط أجواء من الفرح والاعتزاز بهذا الإنجاز.

وتقدم القائمون على النادي بالتهنئة للحافظين وذويهما، سائلين الله أن يثبتهما بالقرآن، ويبارك في والديهما، ويجزي شيخهما خير الجزاء، وأن يجعل ما أتماه خالصاً لوجهه الكريم.

وتبقى فرحة ختم القرآن الكريم من أجمل الثمار التي يحصدها الطالب وأهله بعد رحلة من الصبر والاجتهاد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.