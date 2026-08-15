سعر الدولار اليوم في سورية السبت 15 أغسطس 2026.. ثبات الليرة

خبرني - استقر سعر الدولار في سورية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم السبت 15 أغسطس/آب 2026، في السوقين الرسمية والموازية (السوداء) بمختلف المدن.

ويستقبل مطار دمشق الدولي، السبت، أولى رحلات شركة "Sundair" الألمانية القادمة مباشرة من العاصمة برلين، في خطوة تعيد حركة الطيران المنتظم والمباشر بين سوريا وألمانيا.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، عمر الحصري، في منشور عبر منصة "إكس" الجمعة، إن استئناف الخط الجوي يمثل خطوة جديدة نحو إعادة الربط المباشر بين عاصمتي البلدين.

وأوضح الحصري أن تشغيل الرحلات يأتي في إطار جهود الهيئة لإعادة وصل المطارات السورية بالوجهات الأوروبية، وتوسيع شبكة النقل الجوي الدولي من وإلى سوريا، بما يسهم في تسهيل تنقل المسافرين، خاصة أفراد الجالية السورية المقيمة في ألمانيا.

سعر الدولار في سورية في السوق الرسمية

وفق مصرف سورية المركزي، بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للبيع.

كما بلغ سعر صرف اليورو 139.92 ليرة للشراء، و141.32 ليرة للبيع، فيما سجلت الليرة التركية 2.54 ليرة للشراء، و2.57 ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء بسورية

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية 131.25 ليرة للشراء و131.75 ليرة للبيع.

أما في الحسكة، فقد وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 131.50 ليرة جديدة للشراء، و132.00 ليرة جديدة للبيع.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

يعادل تحويل 100 دولار أمريكي في السوق الموازية نحو 13,125 ليرة سورية للشراء، بينما يصل إلى 13,175 ليرة سورية للبيع.

سعر اليورو اليوم في السوق السوداء بسورية

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في السوق الموازية 150.10 ليرة للشراء و151.90 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بسورية

بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في السوق الموازية 2.73 ليرة للشراء، و2.76 ليرة للبيع.