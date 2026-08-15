جريمة 15 مايو في مصر.. المتهم بقتل 4 من أسرة زوجته يكشف دوافعه

خبرني - أدلى المتهم بقتل أفراد من أسرة زوجته بمنطقة 15 مايو في مصر، بأقواله أمام جهات التحقيق، كاشفًا عن تفاصيل الخلافات التي سبقت الواقعة.

وقال المتهم خلال التحقيقات: «ضربوني من قبل وخلوني طلقتها.. كنت شغال في قطر وكنت ببعت لها فلوس، ولما رجعت مالقيتهاش»، مشيرًا إلى أن خلافات نشبت بينه وبين أسرة زوجته بعد عودته من الخارج.

وبحسب أقوال المتهم، توجه إلى منزل أسرة زوجته على خلفية تلك الخلافات، قبل أن تتطور المناقشات إلى مشادة، انتهت بإطلاق أعيرة نارية داخل المسكن، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وتواصل جهات التحقيق استجواب المتهم للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وتحديد دوافعها ومسؤولية كل طرف، إلى جانب الاستماع إلى أقوال المصابين والشهود واستكمال التحريات الأمنية وفحص الأدلة المتعلقة بالحادث.

وكانت مدينة 15 مايو جنوب القاهرة قد شهدت واقعة إطلاق نار داخل مسكن أسرة طليقة المتهم، بعدما توجه إليه في إطار خلافات أسرية، وفقًا لما أوردته التحقيقات والتحريات الأولية.

وأسفرت الواقعة، وفق البيانات الواردة في التحقيقات، عن وفاة 4 أشخاص، بينهم ابنة المتهم، وإصابة آخرين، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وكشفت التحقيقات والتحريات الأولية عن أن الواقعة سبقتها خلافات بين المتهم وأسرة طليقته، فيما لا تزال الجهات المختصة تعمل على تحديد التسلسل الكامل للأحداث والوقوف على ملابسات إطلاق النار ودوافعه.

وتستمر التحقيقات في الواقعة، فيما أمرت النيابة العامة في مصر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد مطابقة اعترافاته بأقوال الشهود، وإقراره بتنفيذ جريمته والتحصل على السلاح المستخدم والذخيرة عن طريق "الدارك ويب".