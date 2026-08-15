زلزال بقوة 7,7 يضرب سواحل إندونيسيا.. وترقب تسونامي

خبرني - ضرب زلزال بقوة 7,7 درجة قبالة جزيرة فلوريس الإندونيسية في وقت مبكر السبت، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وحدد المرصد الأمريكي مركز الزلزال قبالة الساحل الشمالي للجزيرة، على بعد نحو 68 كيلومترا شمال غرب مقاطعة اندي، وعلى عمق يبلغ 10 كيلومترات فقط.

وأعلنت السلطات أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما إثر الزلزال وعشرات من الهزات الارتدادية التي ضربت السواحل الشرقية لإندونيسيا.

وفي وقت لاحق، حضت السلطات الإندونيسية السكان على إخلاء مناطق ساحلية عدة بعد وقوع الزلزال، مع توقع حدوث تسونامي.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، لقي شخص واحد على الأقل مصرعه، وأصيب العشرات جراء زلزال بلغت قوته 6.7 درجة ضرب جزيرة سولاويسي وسط إندونيسيا، متسببًا في أضرار بمنازل ومنشآت، وحالة من الذعر بين السكان.