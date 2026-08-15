الاردن .. أجواء صيفية عادية حتى الثلاثاء

خبرني - يتوقع أن تسجل درجات الحرارة السبت، حول معدلاتها المناخية لهذا الوقت من العام، حيث يكون الطقس صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق، بينما يكون حارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة محلية من المطر في أجزاء من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في مناطق البادية، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 34- 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32- 21، وفي المرتفعات الشمالية 30- 18، وفي مرتفعات الشراة 31 - 19، وفي مناطق البادية 37- 22، وفي مناطق السهول 35 - 21، وفي الأغوار الشمالية 39 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 29، وفي البحر الميت 42 - 28، وفي خليج العقبة 42 - 29 درجة مئوية.

ويبقى الطقس الأحد، صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق، بينما يكون حارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات محلية من المطر في أجزاء من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرا الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس حتى الثلاثاء، صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.