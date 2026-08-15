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رسالة جديدة من راغب علامة لدمشق: كلمات السوء ما إلها سوق

  • 15 أغسطس 2026
  • 03:04
رسالة جديدة من راغب علامة لدمشق كلمات السوء ما إلها سوق

خبرني - وجه المطرب اللبناني راغب علامة رسالة حب وتقدير للشعب السوري، بعدما شارك في أحد الأعراس الخاصة في العاصمة دمشق قبل أيام.


وكتب علامة الذي كان التقى وزير السياحة السوري مازن الصالحاني مؤخراً، بمنشور على حسابه في "إكس"، اليوم الجمعة: "شكراً حبيبتي سوريا.. كان مخبّيلي 15 سنة حب بعد غياب… وعبَر عنه كلّه بزيارة واحدة".

كما أكد أنه رأى الاشتياق أينما ذهب، في الشوارع والمقاهي والمطاعم، وشعر بأن السوريين كانوا ينتظرون مثله هذا اللقاء. وختم مؤكداً أنه " أمام هذا الجمهور المحب، كلمات السوء ما بيعود إلها سوق"، وفق تعبيره.

هذا وأرفق منشوره بفيديو من الزفاف الذي أقيم في "الشام".

وكان الفنان المخضرم أكد سابقاً بعيد لقائه وزير السياحة السوري أنه سيكون "من أوائل الفنانين الذين سيحيون حفلات في سوريا خلال المرحلة المقبلة".


إلا أن عدداً من السوريين وجه انتقادات إلى صاحب "راغب بقربك أنا راغب"، زاعماً أنه كان من داعمي النظام السوري السابق، علماً أن علامة لم يزر سوريا منذ اندلاع الحرب.

ويعد علامة واحداً من أبرز وأنجح نجوم الفن العربي منذ ثمانينيات القرن الماضي، ويُلقب بـ "السوبر ستار". ولا يزال رغم انطلاق مسيرته الفنية منذ الثمانينيات اسماً لامعاً في عالم الفن.

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