خبرني - كشفت الفنانة المصرية شهيرة حقيقة موقفها من ارتداء الحجاب، بعد الجدل الذي أثاره ظهورها في عدد من المناسبات خلال الفترة الماضية.



وقالت شهيرة خلال "برومو" لحلقة تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي "أنا ست محتشمة مش محجبة"، موضحة أن إطلالتها تأتي من حرصها على الاحتشام، لكنها لا تعتبر نفسها محجبة بالمعنى الحقيقي.

يأتي تصريح شهيرة بالتزامن مع حالة الجدل التي أثارتها إطلالاتها بالحجاب في عدد من المناسبات، وتداول صورها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما تطرقت الحلقة إلى ارتباط اسم شهيرة بالفنان الراحل محمود ياسين، إذ قالت: "أنا ساعات أتهاجم لمجرد إني أخدت محمود ياسين".

هذا وارتبط اسم الفنانة المصرية بالحجاب منذ أوائل التسعينيات، بعدما قررت الابتعاد عن العمل الفني وارتداء الحجاب، في خطوة قالت لاحقاً إنها جاءت بدافع ديني و"رغبة في التقرب إلى الله". واستمر ابتعادها عن التمثيل لسنوات طويلة، قبل أن تعود إلى الظهور الإعلامي والفني من حين إلى آخر.

وفي فبراير 2019، أثارت شهيرة جدلاً واسعاً بعدما ظهرت من دون الحجاب خلال مناسبة جمعتها بالفنانة سهير رمزي، لتعلن لاحقاً أن "كل إنسان حر".

وفي تصريحات لها عام 2024، رفضت الربط بين خلع الحجاب وعودتها إلى المجال الفني، مؤكدة أن الحجاب لم يكن السبب في ابتعادها عن التمثيل.

يذكر أن شهيرة واسمها الحقيقي عائشة محمد أحمد حمدي، هي ممثلة مصرية من أبرز نجمات السينما خلال السبعينيات والثمانينيات. تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مشوارها الفني عام 1969، قبل أن تتزوج الفنان محمود ياسين عام 1970، بعد أن جمعتهما قصة حب بدأت خلال تعاونهما الفني. وأنجبا ابنيهما رانيا وعمرو محمود ياسين.

أما زوجها الفنان محمود ياسين، فقد توفي في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020 عن عمر ناهز 79 عاماً، بعد معاناة طويلة مع المرض. واستمر زواجه من شهيرة نحو 50 عاماً، حتى وفاته.