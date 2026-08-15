ترمب يطلب من المحكمة العليا مواصلة بناء قاعة حفلات بالبيت الأبيض

خبرني - طلب الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، من المحكمة العليا الأمريكية -أعلى سلطة قضائية في البلاد- السماح له بمواصلة أعمال البناء في مشروع قاعة الاحتفالات المجاورة للبيت الأبيض والتي تبلغ تكلفتها 400 مليون دولار.

وطالب ترمب القضاة بتجميد قرار محكمة الاستئناف في واشنطن الصادر في 7 أغسطس/آب الجاري، والذي أيد حكما لقاض اتحادي يقضي بوقف أعمال البناء في الموقع إلى حين البت في الدعوى القضائية.

وكرر محامو وزارة العدل، في مذكرتهم المقدمة للمحكمة العليا، ادعاء ترمب بأن مشروع قاعة الاحتفالات يمثل "ضرورة حيوية للأمن القومي"، مشيرين إلى "محاولات اغتيال" تعرض لها ترمب.

ملجأ عسكري

وكان ترمب قد وصف الحكم القضائي الصادر في 7 أغسطس/آب الجاري بأنه "عار وطني"، مضيفا أنه "يمثل تهديدا للأمن القومي على أعلى مستوى"، في إشارة إلى تضمن المشروع ملجأ عسكريا محصنا تحت الأرض ومنشآت أمنية أخرى.

ولم يدخل قرار محكمة الاستئناف حيز التنفيذ بعد، مما يعني أن أعمال البناء مستمرة في الوقت الذي تتدارس فيه المحكمة العليا خطوتها القادمة. وقد حُدد الموعد النهائي لاتخاذ القضاة قرارهم في 21 أغسطس/آب الجاري.

وكان ترمب أمر العام الماضي بهدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض لبناء قاعة احتفالات تتسع لألف شخص، لإقامة حفلات استقبال بمختلف أنواعها ومآدب عشاء على شرف مدعوين أجانب.

وارتفعت الميزانية التقديرية للمشروع الممول بالكامل بحسب ترمب من تبرعات خاصة، من 200 مليون دولار إلى 400 مليون دولار.