صدمة لطلبة الطب.. 43 ألف دارس و1040 مقعد اختصاص فقط

خبرني - - قال عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنية الدكتور محمد حسن الطراونة، إنه وفي الوقت الذي يُقبل فيه الناجحون في الثانوية العامة على الدراسة الجامعية، فإن قراءة أرقام نقابة الأطباء الأردنية الصادرة لعام 2026 تكشف عن واقع إحصائي جوهري في قطاع الطلبة الدارسين حالياً للطب .

وأوضح، أنه وحسب إحصائيات نقابة الأطباء، يبلغ عدد الطلاب الذين يدرسون الطب على مقاعد الدراسة في مختلف السنوات، 23000 داخل المملكة و20000 بالخارج، أي أن المجموع هو 43000 ألف، مشيراً إلى أن هذا الرقم يُعادل نحو 87 بالمئة من إجمالي الأطباء المسجلين في النقابة منذ تأسيسها قبل 75 عامًا والبالغ عددهم 49355 طبيبًا وطبيبة.

ويبيّن الطراونة، أنه لا بُد من وضع الطلبة المقبلين على دراسة الطب وأولياء أمورهم، بالواقع الإحصائي في دراسة الطب؛ لاتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية مدروسة بعيدًا عن التشاؤم المفرط أو التفاؤل الزائف.

وأوضح، أن عام 2025 شهد تخرج 4454 طبيبًا جديدًا مقابل توفر 1040 مقعد إقامة فقط، موضحًا أن برامج الإقامة هي برامج التدريب المتاحة للحصول على اختصاص بعد شهادة الطب .

وأشار إلى أن هذا الفارق بالأرقام أوجد فجوة سنوية تصل إلى 3414 طبيبًا ينضمون سنويًا إلى قائمة الانتظار بدون اختصاص محلي، مؤكدًا أن استمرار هذا الخلل سيتسبب في تراكم 17070 طبيبًا بلا اختصاص خلال 5 سنوات ليصل الرقم إلى 34040 طبيبًا خلال 10 سنوات بالتوازي مع قفزة متوقعة في إجمالي الأطباء المسجلين ليصل إلى نحو 74000 طبيب بحلول عام 2031 وإلى نحو 99000 طبيب بحلول عام 2036 .

وشدد الطراونة على أن هذه المعطيات الرقمية تضع الجميع أمام مسؤولية اتخاذ قرارات شجاعة وتخطيطًا مستندًا للرقم والدليل، مؤكدًا على أن كل مسار مهني ينطوي على تحديات وأن الوعي بالواقع هو السبيل الأمثل لحماية مستقبل الطلبة، داعيًا الجميع إلى البحث والتقصي قبل حسم خيار التخصص سواء الطب أو التخصصات الأخرى .