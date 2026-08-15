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التفاصيل الكاملة لحالة اللاعب يزن النعيمات

  • 15 أغسطس 2026
  • 00:38
التفاصيل الكاملة لحالة اللاعب يزن النعيمات

خبرني - كشف سامر الحوراني، وكيل أعمال اللاعب الأردني يزن النعيمات، تفاصيل وضع اللاعب وموعد عودته المرتقبة إلى الملاعب، مؤكداً ارتباطه بعقد رسمي مع نادي شباب الأهلي الإماراتي.

وقال الحوراني، في حديث لموقع "winwin"، إن النعيمات يخضع حالياً لبرنامج تأهيلي بالتنسيق بين الطاقم الطبي لشباب الأهلي والطاقم الطبي في مركز أسبيتار في قطر، ضمن خطة علاجية وتأهيلية تمهيداً لعودته إلى التدريبات.

وأوضح أن حالة النعيمات تشهد تطوراً إيجابياً، وأنه بات قريباً من العودة إلى التدريبات مع فريقه في دبي، مرجحاً حاجته إلى نحو أربعة أسابيع إضافية قبل بدء المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأضاف أن جاهزية النعيمات البدنية والفنية ستخضع للتقييم لاحقاً، تمهيداً لتحديد موعد مشاركته الرسمية في مباريات شباب الأهلي المحلية والقارية.

وحول عدم قيد النعيمات في قائمة الفريق، أوضح الحوراني أن لوائح الدوري الإماراتي تسمح بتسجيل خمسة محترفين أجانب لكل نادٍ، فيما تضم قائمة شباب الأهلي الحالية أربعة محترفين، ما يترك مكاناً شاغراً لمحترف خامس يُنتظر أن يكون للنعيمات بعد اكتمال جاهزيته الطبية.

وعن تأخر الإعلان الرسمي عن تقديم اللاعب، قال الحوراني إن إدارة شباب الأهلي تعتبر النعيمات لاعباً مهماً واسماً بارزاً في كرة القدم العربية، وترغب في تقديمه للجماهير بطريقة تليق بقيمته الفنية وتاريخه مع المنتخب الأردني.

وأشار إلى أن النادي يعتزم تقديم النعيمات عبر إعلان رسمي واحتفالية خاصة بعد تعافيه الكامل وعودته إلى الملاعب، بحيث يتزامن ظهوره الأول مع جاهزيته للمشاركة، بدلاً من تقديمه خلال فترة العلاج والتأهيل.

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