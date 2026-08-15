ترمب يعلن تحرير أميركي اختُطف في النيجر.. وحفتر تدخل لإنقاذه

خبرني - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، الإفراج عن الأميركي كيفن رايداوت، الذي كان محتجزاً في النيجر منذ أكتوبر 2025، مؤكداً أنه عاد إلى الولايات المتحدة.



وقال ترمب، في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، إن رايداوت "تم تسليمه إلى السلطات الأميركية"، من دون أن يكشف تفاصيل عملية الإفراج عنه أو الجهة التي توسطت للتوصل إلى الاتفاق.

كما أضاف ترمب: "يسعدني أن أعلن أن كيفن رايداوت عاد مجدداً إلى رعاية الولايات المتحدة".



كان رايداوت قد اختُطف في أكتوبر من العام الماضي أمام منزله في العاصمة النيجرية نيامي، وفق ما أفادت تقارير سابقة.

دور ليبي لإنقاذه

فيما قالت أربعة مصادر لوكالة "رويترز" إن اتفاقاً أُبرم للإفراج عن الرهينة الأميركي، الذي كان محتجزاً لدى جماعة مرتبطة بتنظيم داعش في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، مشيرة إلى أن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ساهم في التوصل إلى الاتفاق.

وذكر أحد المصادر أن رايداوت جرى تسليمه إلى سلطات شرق ليبيا في وقت متأخر من مساء الخميس، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى السلطات الأميركية، في حين لم يكن الدور الليبي في التوصل إلى الاتفاق قد كُشف عنه من قبل.

وكانت الولايات المتحدة أصدرت تحذيراً لمواطنيها من السفر إلى النيجر عقب اختطافه، محذرة من مخاطر مرتبطة بالجريمة والاضطرابات والإرهاب وعمليات الاختطاف، إلى جانب المخاطر الصحية.

أتى الإفراج عن رايداوت في ظل استمرار تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل، حيث تنشط جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة"، فيما تواجه النيجر منذ سنوات تصاعداً في الهجمات والعمليات المسلحة.