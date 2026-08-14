مصر: القبض على مهندس قتل زوجته وأولاده وحماته في القاهرة

خبرني - تحولت شقة سكنية في مدينة 15 مايو بالقاهرة إلى مسرح لمأساة أسرية دامية، بعدما دوّى صوت الرصاص داخل المنزل وسقط أفراد من الأسرة بين قتيل ومصاب، في واقعة صادمة انتهت بضبط مهندس متهم بإطلاق النار على ابنته وشقيقي طليقته، وزوج ابنة خالة، بينما بدأت الأجهزة الأمنية والنيابة تحقيقات مكثفة لكشف ما جرى خلف أبواب المنزل، والوقوف على الدوافع التي انتهت بهذه النهاية المأساوية.

وبحسب المعلومات الأولية، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادثة إطلاق نار داخل مسكن في نطاق مدينة 15 مايو بمنطقة حلوان التابعة لمحافظة القاهرة، لتنتقل على الفور قوات الشرطة ورجال المباحث إلى موقع البلاغ، حيث بدأت في فحص المكان والوقوف على تفاصيل ما جرى.

4 جثث داخل شقة سكنية

وكشفت المعاينة الأولية، أنه أثناء تواجد جميع المتوفين والمصابين اثناء إجراء جلسة صلح بين عائلة المتهم وعائلة زوجته حدثت مشادة بينهم تطورت لمشاجرة وقام المتهم بإطلاق أعيرة نارية من مسدسه الخاص بشكل عشوائي مما أدى الى مصرع وإصابة 6 أشخاص.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بشأن العثور على عدد من الأشخاص داخل شقة سكنية في نطاق حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث إلى موقع الحادثة، حيث تبين وجود الضحايا داخل المسكن.

وبدأت فرق البحث الجنائي في إجراء التحريات اللازمة، وفحص موقع الجريمة والاستماع إلى أقوال الشهود والمحيطين بالأسرة، في محاولة لتحديد التسلسل الكامل للأحداث التي سبقت الواقعة.

إصابتان في ظروف الحادثة

ووفق البيانات الأولية المتاحة، أسفرت الواقعة كذلك عن إصابة شاب ووالده حيث أُصيب عابد إياد محمد،21 عامًا، بطلق ناري في القدم اليمنى، إلى جانب إصابة والده إياد محمد، 45 عامًا، بطعنة نافذة في الظهر.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قصر العيني لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية إجراءاتها لكشف كافة تفاصيل الحادثة.

القبض على المهندس المتهم

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المهندس المتهم بإطلاق النار داخل المسكن، واقتياده إلى ديوان القسم، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وتعمل جهات التحقيق على الاستماع إلى أقوال المتهم والمصابين والشهود، إلى جانب فحص الأدلة التي جرى جمعها من مسرح الواقعة، للوقوف على الأسباب والدوافع الحقيقية وراء الجريمة.

كما يجري رجال المباحث تحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد طبيعة الخلافات التي سبقتها، وما إذا كانت هناك أسباب أو دوافع محددة دفعت المتهم إلى ارتكاب الجريمة.

التحقيقات تحسم الملابسات

ولا تزال التحقيقات جارية، ولم تعلن جهات التحقيق حتى الآن بصورة نهائية عن الدافع وراء الواقعة أو تفاصيل الخلاف الذي سبقها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تتولى النيابة المختصة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، تمهيدًا لما ستسفر عنه التحقيقات من قرارات.