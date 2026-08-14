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(صيف الأردن) يواصل فعالياته في معان

  • 14 أغسطس 2026
  • 22:14
صيف الأردن يواصل فعالياته في معان

خبرني - واصل برنامج "صيف الأردن 2026" اليوم الجمعة، فعالياته في محافظة معان، عبر عروض فنية وترفيهية أقيمت في حديقة معان النموذجية، وبحضور لافت من أبناء المحافظة وعائلاتهم.

واستُهلت فعاليات البرنامج بتقديم فقرة "مجد الإسلام الرواد"، تلتها عروض للأطفال قدمها فريق "بصمات شبابية"، وعروض موسيقية منوعة، وفقرات للمواهب المحلية، إلى جانب مشاركة فرقة شباب الحجايا للسامر والمحافظة على التراث، والتي قدمت عروضاً تعكس الموروث الشعبي والتراثي للمحافظة.

كما تضمنت الفعاليات حفلاً غنائياً للفنان محمود الشقران، وفقرات ترفيهية للأطفال شملت ألعاب "تيليماتش"، والرسم على الوجوه، والبازارات، إلى جانب المسابقات وتوزيع الجوائز.

وشهدت الفعاليات تفاعلاً من العائلات والأطفال، في أجواء ترفيهية عكست تنوع برنامج "صيف الأردن 2026"، وما يتضمنه من أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتسهم في توفير أجواء ترفيهية للزوار، ودعم المواهب المحلية، وتعزيز حضور الموروث الثقافي والتراثي للمحافظة.

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