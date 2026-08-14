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  • الاردن.. وفاة الدكتورة بجامعة البلقاء التطبيقية وفاء شهوان بعد انتهاء حفل التخرج

الاردن.. وفاة الدكتورة بجامعة البلقاء التطبيقية وفاء شهوان بعد انتهاء حفل التخرج

  • 14 أغسطس 2026
  • 22:08
الاردن وفاة الدكتورة بجامعة البلقاء التطبيقية وفاء شهوان بعد انتهاء حفل التخرج

خبرني - توفيت الدكتورة وفاء سعيد شهوان، اليوم الجمعة، بعد انتهاء حفل التخرج في جامعة البلقاء التطبيقية، وسط حالة من الحزن بين أسرة الجامعة وطلبتها وزملائها.

وعُرفت الشهوان بمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء، وكانت قامة علمية ومثالًا في الأخلاق والتواضع وحسن التعامل، وتركت أثرًا طيبًا في نفوس طلبتها وكل من عرفها.
ونعت جامعة البلقاء التطبيقية الدكتورة الشهوان، ممثلة برئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني وعميد كلية عمّان الجامعية للعلوم المالية والإدارية الأستاذ الدكتور موسى السعودي وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يجعل علمها وعطاءها في ميزان حسناتها، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

الاردن.. وفاة الدكتورة بجامعة البلقاء التطبيقية وفاء شهوان بعد انتهاء حفل التخرج

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