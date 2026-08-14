تعليق ناري من زوجة بوغبا ردا على مطالبته بالاعتزال

خبرني - شنت ماريا زولاي زوجة الفرنسي بول بوغبا هجوما عنيفا على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد الانتقادات التي طالت زوجها مؤخرا.

وطالب البعض اللاعب الفرنسي بالاعتزال في ظل معاناته المتكررة من الإصابات واقتراب رحيله عن موناكو الفرنسي.

وتأتي تصريحات زوجة بوغبا في الوقت الذي تشير فيه تقارير فرنسية إلى اقتراب فسخ عقد اللاعب مع موناكو بالتراضي بناء على طلب النادي بعد تعرضه لانتكاسة جديدة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقالت زولاي في رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن الأشخاص الذين يطالبون بوغبا بالاعتزال أو يعتقدون أنه عاد إلى كرة القدم من أجل المال لا يعرفون الحقيقة مؤكدة أن اللاعب هو الشخص الوحيد القادر على تحديد موعد اعتزاله.

وانتقدت زولاي طبيعة التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن البعض يعتقد أن بإمكانه قول أي شيء خلف شاشة الهاتف دون التفكير في وجود شخص حقيقي يتلقى تلك الانتقادات والإهانات.

وأضافت أن الحديث عن عودة بوغبا إلى كرة القدم من أجل المال غير صحيح مشيرة إلى أن العائلة لا تعاني من أي مشكلة مالية.

وكان بوغبا يحاول استعادة مسيرته الكروية بعد انتهاء عقوبة إيقافه بسبب المنشطات، لكنه عانى من الإصابات منذ عودته إلى الملاعب، ولم يشارك سوى في 6 مباريات الموسم الماضي مع موناكو، رغم حصوله على راتب أسبوعي يبلغ نحو 44 ألف جنيه إسترليني.