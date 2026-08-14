مصر.. تفاصيل مروعة لجريمة قتل رجل 4 من أسرة طليقته بالرصاص

خبرني - كشفت التحريات والتحقيقات الأولية في واقعة مقتل 4 أشخاص داخل شقة بمدينة 15 مايو في مصر، تفاصيل جديدة حول الحادث.

فقد أقدم مهندس على إطلاق النار خلال جلسة صلح جمعته بطليقته وأفراد من أسرتها بسبب خلافات أسرية تتعلق بحضانة نجلته؛ ما أسفر عن مقتل ابنته وشقيقي طليقته وزوج ابنة خالتها، فيما أصيب نجله وشخص آخر.

وأوضحت التحريات أن زوج ابنة خالة طليقة المتهم بادر إلى عقد جلسة الصلح داخل منزله، إلا أن مشادة كلامية نشبت في بداية اللقاء، فأخرج المتهم على إثرها مسدسا كان بحوزته وأطلق أعيرة نارية تجاه أشقاء طليقته، قبل أن تصاب نجلته أثناء محاولة استبيان ما يحدث، كما أصيب شاب بطلق ناري في قدمه.

وأضافت التحريات أن المجني عليه، مالك الشقة وزوج ابنة خالة طليقة المتهم، حاول السيطرة عليه، وتمكن من إصابته بسلاح أبيض، إلا أن المتهم باغته بطعنتين في الظهر، فيما نجت طليقة المتهم وحماته من الإصابة، قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة عليه وإبلاغ الشرطة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم حضر إلى جلسة الصلح مسلحا ومبيتا لنية الغدر وارتكاب الجريمة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة جهودها لكشف ملابسات الواقعة كاملة وتحديد الدافع والمسؤوليات الجنائية.

وتحفظت النيابة على سلاح ناري ونحو 100 طلقة حية، إلى جانب أكثر من 5 فوارغ طلقات عثر عليها بمسرح الجريمة، وعاينت النيابة مسرح الواقعة بحضور رجال البحث الجنائي والطب الشرعي، كما تم رفع عينات من الدماء وفحص الآثار الموجودة بالمكان.

وكشفت المعاينة الأولية أن الضحايا أصيبوا بأعيرة نارية في أماكن متفرقة من أجسادهم، بما يتوافق مبدئيا مع إطلاق النار بصورة عشوائية، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة لإجراء الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة وكيفية حدوثها، ومضاهاة الإصابات بالسلاح الناري المضبوط.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط ومكان الواقعة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، فضلًا عن استكمال التحريات الفنية اللازمة لكشف تسلسل الأحداث.

وأصيب المتهم خلال الواقعة، ونقل تحت حراسة أمنية إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج، تمهيدا لاستكمال التحقيقات وسماع أقواله بشأن ملابسات الحادث.

ووفقا لأقوال عدد من شهود العيان، فإن إطلاق النار وقع بصورة مفاجئة أثناء جلسة الصلح، فيما حاولت نجلته الفرار من المكان عقب مشاهدتها إصابة أفراد من أسرة والدتها، فأصيبت بطلق ناري أودى بحياتها.