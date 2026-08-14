رئيس سابق للموساد يكشف (أسرارا نادرة)

خبرني - قال رئيس الموساد الأسبق يوسي كوهين إن إسرائيل ساهمت في إحباط عمليات إرهابية داخل بريطانيا وإنقاذ "أرواح كثيرة جدا" على الأراضي البريطانية.

ورأى كوهين، الذي ترأس الموساد بين عامي 2016 و2021، خلال مقابلة مع بودكاست أنتجته صحيفة "التايمز" البريطانية، أنه يتعين على الحكومة البريطانية دعم إسرائيل بقوة، منتقدا ما وصفه بالهجمات الخاطئة التي تشنها الحكومة البريطانية على إسرائيل.

وجاءت تصريحات كوهين في أعقاب مواقف بريطانية أخيرة تجاه إسرائيل، بينها إعلان رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام الشهر الماضي أنه يعتزم النظر في فرض عقوبات على إسرائيل، وتحميل حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية عن محاولتها، بحسب قوله، "جعل حل الدولتين مستحيلا".

ورد كوهين قائلا إن انتقاد إسرائيل أمر مقبول، لكن معارضة ما تقوم به ليست كذلك، مؤكدا أن إسرائيل لم تبدأ الحرب في غزة، وإنما حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" هما من بدأها، وفق قوله.

تعاون استخباراتي سري

وتحدث كوهين عن التعاون الاستخباراتي بين إسرائيل وبريطانيا. فبالرغم من أن حقيقة تبادل المعلومات الاستخباراتية بين بريطانيا وإسرائيل لسنوات عديدة ليست سرا، ولكن من النادر أن يناقش مسؤول رفيع ذلك علنا.

وأشار إلى أن إسرائيل ساعدت في إحباط عدد كبير من "الأنشطة الإرهابية" داخل بريطانيا.

وقال إنه يقتبس من رئيس سابق لجهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني MI5 قوله له: "يوسي، أنت تستحق جائزة أوسكار على ما فعلته هنا. لقد عطلت كما هائلا من النشاط الإرهابي داخل بريطانيا. شكرا جزيلا لك على ذلك".

وأضاف كوهين أن على الحكومة البريطانية أن تدرك أن "إسرائيل تتابع ما يفعله الإرهابيون"، محذرا من أن الوضع الحالي لليهود في بريطانيا مقلق: "لديكم مشكلة هائلة في بريطانيا اليوم. ليس من الآمن السير في شوارع لندن أو مانشستر إذا كنت يهوديا".

وانتقد كوهين تصريحات بعض المسؤولين البريطانيين بشأن إسرائيل، معتبرا أنها مدفوعة بالسياسة، واعتبر أن وصف إسرائيل بأنها ترتكب إبادة جماعية في غزة لا يعكس، بحسب رأيه، ما تقوم به إسرائيل فعليا، ولا يخدم أيضا المواطنين البريطانيين.

وأشار إلى أن محامين يمثلون الحكومة البريطانية قالوا عام 2025 إنهم لم يروا أدلة على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، أو أنها تستهدف النساء والأطفال عمدا، مضيفا أن هناك أدلة على أن إسرائيل تبذل جهودا للحد من الأضرار العرضية التي تلحق بالمدنيين.



تهديد علماء نوويين في إيران

وكشف كوهين أيضا عن أسلوب استخدمه الموساد للضغط على علماء نوويين إيرانيين ودفعهم إلى ترك وظائفهم.

وزعم أن الموساد أرسل إلى منازل بعض العلماء زهورا ورسائل تضمنت تحذيرا واضحا: "نحن نعرفكم. نعرف أنكم تعملون على صنع أسلحة نووية، وربما تكونون التالين. لذلك من الأفضل لكم أن تتركوا ما تفعلونه الآن". وادعى أن عددا منهم تركوا وظائفهم في طهران بالفعل.