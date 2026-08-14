نجم منتخب المغرب اسماعيل صيباري ينضم إلى صفوف بايرن ميونخ

خبرني - قدم بايرن ميونخ رسميا لاعبه الجديد إسماعيل صيباري لوسائل الإعلام بعد التعاقد معه من صفوف آيندهوفن في صفقة تتراوح قيمتها بين 50 و55 مليون يورو.

ويتميز صيباري بقدرته على شغل أكثر من مركز هجومي ويستطيع اللعب كصانع ألعاب وعلى الجناحين إضافة إلى مركز المهاجم ما يمنح الجهاز الفني خيارات أوسع في الخط الأمامي.

وقال صيباري أحد نجوم منتخب المغرب في كأس العالم 2026 في تصريحات نقلتها شبكة "Tribuna" العالمية: "لقد استقبلني زملائي في الفريق بشكل رائع والجميع يعاملني بلطف شديد بما في ذلك الطاقم الفني والإداري".

وأضاف: "أعيش أجواء مريحة للغاية، بايرن أصبح يلعب بأسلوب مختلف يعتمد على مزيد من الحركة والشدة العالية في الأداء منذ وصول فينسنت كومباني".

وواصل: "لقد لمست ذلك بنفسي في الموسم الماضي هم يقدمون كرة قدم ممتازة تتسم دائما بالقوة والبحث المستمر عن التسديد نحو المرمى وهذا أمر يثير إعجابي كثيرا".

بينما قال ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ عن نقطة التحول في صفقة التعاقد مع صيباري: "بفضل أسلوبه وقوته البدنية وحضوره القوي وسرعته وتعدد مراكزه تسبب لنا في بعض المتاعب خلال تلك المواجهات أمام آيندهوفن، ورغم ذلك نجحنا في الفوز إنه يمتلك موهبة استثنائية".

وأكد إيبرل: "تظهر صفقة صيباري رغبتنا في التركيز على المرونة وعلى الاعتماد على لاعبين قادرين على شغل مراكز متعددة وإضافة أبعاد جديدة لأسلوبنا، والتي لم تكن متاحة بنفس القدر الموسم الماضي".

وختم: "لذلك السبب كان من الواضح أن إسماعيل صيباري يمثل خياراً مثالياً بالنسبة لنا والحمد لله أن الصفقة تمت بنجاح.

ويأتي انتقال صيباري بعد موسم مميز مع أيندهوفن سجل خلاله 19 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة في 37 مباراة بجميع المسابقات.

كما ساهم في تتويج أيندهوفن بلقب الدوري الهولندي للموسم الثالث تواليا بعدما أحرز 15 هدفا في 27 مباراة بالدوري خلال الموسم الماضي.