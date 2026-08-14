تباطؤ الملاحة في مضيق هرمز وسط تهديدات أمريكية

خبرني - تباطأت الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات قياسية الجمعة، بعد تعرض سفينتين لهجوم، بالتزامن مع إعلان واشنطن قدرتها على إبقاء حصارها البحري على إيران إلى أجل غير مسمى.

وأعلنت شركة أبوظبي الوطنية "أدنوك" تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم مساء الخميس أثناء عبورهما المضيق، فيما حمّلت الحكومة الإماراتية إيران المسؤولية. ولم يصدر تعليق فوري من طهران.

وأظهرت بيانات شركة "كبلر" لتتبع السفن عبور سفينتين فقط للمضيق الجمعة، إحداهما سفينة حبوب دخلت المياه الإيرانية، والأخرى سفينة شحن جافة فارغة عبرت في الاتجاه المقابل. كما أظهرت البيانات عبور ناقلة فارغة لمنتجات الغاز النفطي المسال إلى الخليج، من دون رصد أي شحنات للنفط الخام.

وكانت تسع سفن قد عبرت المضيق الخميس، مقابل خمس سفن الأربعاء، وهي أرقام تقل عن متوسط 12 سفينة في أغسطس، وبعيدة جداً عن أكثر من 130 سفينة كانت تعبر المضيق يومياً قبل اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في فبراير.

وقال توربيورن سولفيت، كبير محللي الشرق الأوسط في شركة "فيريسك مابل كروفت"، إن قدرة إيران على تقييد الملاحة عبر المضيق تمثل أحد أبرز مصادر نفوذها في المفاوضات، إلى جانب تهديد البنية التحتية للطاقة في المنطقة.

وفي واشنطن، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إن الجيش الأميركي قادر على الحفاظ على وجود بحري في المنطقة وفرض الحصار على إيران إلى أجل غير مسمى، مشيرا إلى إمكانية تدوير السفن الأمريكية المشاركة في العمليات.

بدوره، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن ستعلن الأسبوع المقبل إجراءات مالية جديدة ضد إيران، متوعدا بفرض إجراءات اقتصادية غير مسبوقة.

وتأتي التطورات وسط ضغوط داخلية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، فيما أدى اضطراب الإمدادات إلى ارتفاع أسعار النفط. وبلغ خام برنت نحو 87 دولاراً للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط نحو 81 دولاراً.

وتتمسك إيران برفض إعادة فتح المضيق أمام الملاحة التجارية قبل رفع العقوبات الاقتصادية والإفراج عن أصولها المجمدة. وأقرت لجنة برلمانية إيرانية خطة تتضمن حظر مرور أصول ومعدات تابعة للولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى تصفها طهران بالمعادية، وفق وكالة "تسنيم".

ويثير استمرار الأزمة مخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية، إذ كان مضيق هرمز ممرا لنحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل الحرب، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية أوسع إذا طال أمد اضطراب الملاحة.