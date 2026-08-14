جيف بيزوس يصبح مساهما بحصة أقلية في ليفربول

خبرني - وافق مالكو نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم على بيع حصة أقلية إلى ائتلاف استثماري يضمّ مؤسس شركة أمازون الأميركي جيف بيزوس.

وقالت مجموعة فينواي سبورتس غروب الأميركية المالكة للنادي المُتوّج بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم 20 مرة، إنها أبرمت الاتفاق مع شركة "1892 هولدينغز"، وهي ائتلاف استثماري يقوده الملياردير البريطاني الهندي الأصل أميت باتيا، ويضمّ أيضا بيزوس إضافة إلى الشريك المؤسس لفايسبوك إدواردو سافيرين.

وقال رئيس مجموعة فينواي سبورتس غروب مايك غوردون الجمعة "عندما درسنا هذه الفرصة، أصبح من الواضح أن أميت والائتلاف يتشاركون معنا الفلسفة طويلة الأمد عينها والتقدير لما يجعل ليفربول ناديا مميزا".