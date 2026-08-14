*
السبت: 15 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

جيف بيزوس يصبح مساهما بحصة أقلية في ليفربول

  • 14 أغسطس 2026
  • 20:20
جيف بيزوس يصبح مساهما بحصة أقلية في ليفربول

خبرني - وافق مالكو نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم على بيع حصة أقلية إلى ائتلاف استثماري يضمّ مؤسس شركة أمازون الأميركي جيف بيزوس.

وقالت مجموعة فينواي سبورتس غروب الأميركية المالكة للنادي المُتوّج بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم 20 مرة، إنها أبرمت الاتفاق مع شركة "1892 هولدينغز"، وهي ائتلاف استثماري يقوده الملياردير البريطاني الهندي الأصل أميت باتيا، ويضمّ أيضا بيزوس إضافة إلى الشريك المؤسس لفايسبوك إدواردو سافيرين.

وقال رئيس مجموعة فينواي سبورتس غروب مايك غوردون الجمعة "عندما درسنا هذه الفرصة، أصبح من الواضح أن أميت والائتلاف يتشاركون معنا الفلسفة طويلة الأمد عينها والتقدير لما يجعل ليفربول ناديا مميزا".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

Honor تعلن عن حاسبها المميز الجديد
Honor تعلن عن حاسبها المميز الجديد
  • 2026-08-14 11:15
غوغل تتحدى سامسونغ بهاتفها الجديد القابل للطي
غوغل تتحدى سامسونغ بهاتفها الجديد القابل للطي
  • 2026-08-14 11:12
دليلك الشامل لفحص السيارة المستعملة
دليلك الشامل لفحص السيارة المستعملة
  • 2026-08-14 03:32
فقاعة أم ثورة.. لماذا بدأ الخوف يلاحق طفرة الذكاء الاصطناعي؟
فقاعة أم ثورة.. لماذا بدأ الخوف يلاحق طفرة الذكاء الاصطناعي؟
  • 2026-08-14 03:23
"Grok Bot".. موظف ذكاء اصطناعي يعمل نيابة عنك 24 ساعة
  • 2026-08-14 02:11
غوغل تطلق أحدث نماذحها للذكاء الاصطناعي
غوغل تطلق أحدث نماذحها للذكاء الاصطناعي "جيميني 3.7 فلاش".. وقريباً "برو"
  • 2026-08-14 02:06