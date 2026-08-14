مساعد ترمب: يغارون من إنفانتينو.. وتنحّيه جنون

خبرني - يعتقد أندرو جولياني، المساعد السابق لدونالد ترامب رئيس أميركا والمدير التنفيذي السابق لفريق العمل التابع للبيت الأبيض المعني بكأس العالم 2026، أن أي شخص في عالم كرة القدم يرغب في التخلص من جياني إنفانتينو يحتاج إلى فحص عقلي.

وقد عمل جولياني عن كثب مع إنفانتينو قبل وأثناء بطولة هذا الصيف، وسارع إلى الدفاع عنه في خضم التداعيات المستمرة الناجمة عن إلغاء خطة FIFA Forward Enterprise التي كان قد طرحها فيفا.

وقد أدى تراجع إنفانتينو عن الاقتراح، الذي كان سيسمح لفيفا بفتح حصص في كأس العالم للاستثمار الخاص، إلى أن توصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحاد الأميركي الشمالي "كونكاكاف" والاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى استنتاج مفاده أنه يجب عليه الاستقالة.

ومع ذلك، فإن جولياني مقتنع بأن هذه الانتقادات مدفوعة بالغيرةقائلا: إنها سياسة. لقد رأيت هذا من قبل. لقد رأيت ذلك من قبل عندما استهدفوا الرئيس ترامب من منظور سياسي. ورأيت ذلك من قبل عندما استهدفوا أشخاصاً آخرين. يشعر الناس بالغيرة عندما يحقق الآخرون إنجازات عظيمة. وما فعله جياني إنفانتينو لفيفا هو أنه نقلها إلى مستوى جديد تماماً لم يكونوا يعتقدون أنه ممكن على الأرجح.

كما سلط جولياني الضوء على أهمية كأس العالم 2026، قائلاً: عليكم أن تتذكروا أن هذه هي أول بطولة كأس عالم ينجح جياني إنفانتينو في الفوز باستضافتها خلال فترة رئاسته، أليس كذلك؟ لقد ورث بطولتي كأس العالم في روسيا وقطر، وأدى عملاً جيداً في إدارتهما، لكن هذه هي الأولى. إنها رؤيته الخاصة في هذا الشأن.

وحذر بشدة رؤساء الاتحادات والاتحادات القارية لكرة القدم من التصويت ضد إنفانتينو، قائلاً: ما أود أن أقوله لكم هو إن أي رئيس لاتحاد كرة قدم أو اتحاد قاري يفكر في عدم التصويت لصالح جياني إنفانتينو، فسيكون ذلك على الأرجح أحد أكثر القرارات حماقة في حياتكم المهنية.

وأشاد جولياني بالنتائج المالية والتنظيمية للبطولة، قائلاً: هذا الرجل نظم للتو أكبر حدث رياضي عالمي على الإطلاق دون أي حوادث، وحقق إيرادات تزيد بأكثر من أربعة أضعاف عن إيرادات كأس العالم الأخيرة، وأنتم تفكرون في الإطاحة به. إذا لم يُعد انتخاب جياني إنفانتينو بالإجماع، فإن كل من صوّت ضده يحتاج إلى فحص عقلي.

كما سخر جولياني قائلاً إن فيفا "قد يحتاج إلى قانون إنقاذ فيفا" على غرار "قانون إنقاذ أميركا" الذي طرحه ترامب.

ويأتي دعمه لإنفانتينو في أعقاب منشور دونالد ترامب على "تروث سوشيال"، الذي قال فيه ترامب إن إقالة رئيس فيفا من قبل قادة كرة القدم ستكون خطأ فادحاً، وكتب: سيرتكب فيفا خطأً فادحاً إذا فكر، لأي سبب كان، في استبدال الرئيس جياني إنفانتينو. إنه رائع، فقد أشرف للتو على أكثر بطولات كأس العالم نجاحاً، بأربعة أضعاف، على الإطلاق. إذا رحل، فلن تكون البطولة أبداً بنفس القدر من النجاح أو الربحية مرة أخرى.

وقال جولياني، شأنه شأن ترامب من قبل، إنه لم يكن على علم باقتراح FFE قبل أن تنشره وسائل الإعلام، ودعا منتقدي إنفانتينو إلى التريث وتقييم مسيرته المهنية بالكامل.

وأضاف أنه تحدث إلى إنفانتينو منذ اندلاع الجدل، ويعتقد أن لديه خطة جيدة خلال الأشهر القليلة المقبلة وحتى مارس من العام المقبل للفوز بإعادة انتخابه لولاية ثالثة وأخيرة.

وبشأن اقتراح الاتحاد الدولي لكرة القدم FFE، قال جولياني: انظروا، نحن جميعًا بشر، وأعتقد أن جياني قد أدلى بتصريحه بشأن هذا الأمر مؤخرًا، لكنني أرى أن هذه إحدى تلك الأمور التي لاحظها الناس، حيث أصبح الرياضة موضوعًا للربح والتسويق التجاري.

وأضاف: أود فقط أن أقول إنه يجب النظر إلى مجمل إنجازات جياني، وأن ندرك أيضًا أنه يسعى دائمًا إلى تحسين منظمته، وأعتقد أن هذا هو بيت القصيد. فمجرد أنك تسعى دائمًا إلى التحسين لا يعني أنك لن ترتكب خطأً هنا أو هناك، أليس كذلك؟ كإنسان، هذا أمر وارد الحدوث، لكنني أنظر إلى مجمل إنجازاته وأقول: هذا هو الشخص الذي أريده في القيادة.