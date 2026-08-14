الزراعة: أهمية المراقبة المستمرة للحد من انتشار ذبابة ثمار الزيتون

خبرني - دعت مديرية زراعة لواء الطيبة إلى أهمية المراقبة المبكرة والمستمرة لبساتين الزيتون خلال الموسم، للحد من انتشار ذبابة ثمار الزيتون، التي تعد من أبرز الآفات التي تهدد المحصول وتؤثر في جودة ثمار الزيتون وزيته.

وقال مدير الزراعة الدكتور هاشم العمري، إن ذبابة ثمار الزيتون من الآفات الاقتصادية التي تستدعي المتابعة الحقلية، خصوصًا مع وصول الثمار إلى المراحل المناسبة لوضع البيض، مؤكدًا أن التدخل المبكر يسهم في الحد من الخسائر والحفاظ على جودة الإنتاج.

وأوضح، أن الإناث تضع البيض داخل الثمار، وبعد فقسه تتغذى اليرقات على لب الثمرة وتحفر أنفاقًا فيها، ما يؤدي إلى تلف أنسجتها وتسريع تعرضها للأكسدة، كما قد يسهّل دخول الفطريات والبكتيريا ويزيد احتمالية تعفن الثمار وتساقطها.

وبين، أن الإصابة الشديدة تؤثر في جودة وقيمة ثمار زيتون المائدة، وقد تجعل بعضها غير صالح للتخليل، كما تنعكس على جودة زيت الزيتون من خلال تدهور بعض صفاته الحسية والكيميائية وارتفاع مستوى الحموضة، الأمر الذي يقلل من قيمته التسويقية.

وأشار إلى أن الذبابة متعددة الأجيال خلال الموسم، ما يستدعي استمرار الرصد وعدم الانتظار حتى ظهور الأضرار بشكل واضح، لافتًا إلى أن ارتفاع أعدادها وعدم التعامل معها في الوقت المناسب قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في إنتاج الزيت وثمار زيتون المائدة.

ودعا العمري مزارعي الزيتون إلى المراقبة المستمرة لبساتينهم، ومراجعة مديريات الزراعة المختصة عند ملاحظة نشاط مرتفع للذبابة أو ظهور إصابات على الثمار، للحصول على التوصيات الفنية وإجراء الرصد اللازم وتحديد برنامج المكافحة المناسب.

وأكد، أهمية اعتماد برامج الإدارة المتكاملة للآفات، باعتبارها نهجًا أساسيًا للتعامل مع الإصابة في الوقت المناسب والحد من انتشارها، والمحافظة على المحصول وجودة الزيت.