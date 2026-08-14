مياهنا: زيادة الاستهلاك تؤخر وصول المياه إلى بعض أحياء طبربور

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم شركة مياهنا إبراهيم قبيلات إن ارتفاع استهلاك المياه خلال ذروة الصيف يؤدي إلى تأخر وصول المياه إلى بعض أحياء طبربور، مشيرا إلى أن الشركة تلقت قرابة 30 شكوى خلال الأسبوع الماضي وأرسلت 170 رحلة لتزويد المواطنين الذين تعذر إيصال المياه إليهم عبر الشبكة.

وأوضح قبيلات لقناة المملكة أن ذروة فصل الصيف تشهد ارتفاعا في استهلاك المياه، مع وجود الطلبة في منازلهم خلال العطلة الصيفية وعودة المغتربين إلى المملكة، مما يضاعف الضغط على كميات المياه المتاحة.

وأضاف أن مستويات الاستهلاك من المتوقع أن تتراجع إلى معدلاتها الطبيعية والمعتادة اعتبارا من أيلول، مما سينعكس على انتظام التزويد المائي في طبربور.

وأكد أن هذه المعطيات ليست تبريرا، وإنما واقع مائي قائم، مشيرا إلى أن شركة مياهنا تضع سنويا، بالتعاون مع وزارة المياه والري، خطة فنية قبل فصل الصيف لمعالجة الاختلالات في الشبكات واستبدال الخطوط التي تحتاج إلى تغيير، إلى جانب إجراءات تهدف إلى رفع كفاءة منظومة التزويد.

وقال قبيلات إن أحد التحديات يتمثل في عدم وجود تقديرات دقيقة مسبقا لأعداد القادمين إلى المملكة خلال الصيف، مما يصعّب تحديد كميات المياه المطلوبة، في ظل محدودية الموارد المائية المتاحة في المملكة.

وأوضح أن برنامج توزيع المياه منشور منذ نيسان وأيار، وتلتزم الشركة بتنفيذه، إلا أن ارتفاع الاستهلاك قد يؤدي إلى تأخر وصول المياه عن الموعد المعتاد، مشيرا إلى أن التأخير قد يتراوح بين 10 و12 ساعة بحسب حجم الاستهلاك.

وأشار إلى أن طبيعة العاصمة عمان الجغرافية والجبلية تؤثر أيضا في مواعيد وصول المياه، إذ تصل المياه إلى المناطق المنخفضة قبل المناطق المرتفعة.

وفيما يتعلق بطبربور، قال قبيلات إن الشركة تلقت قرابة 30 شكوى خلال الأسبوع الماضي بشأن التزويد، فيما أرسلت قرابة 170 رحلة لتزويد المواطنين الذين تعذر إيصال المياه إليهم عبر الشبكة، وبكميات متفاوتة تراوحت بين 4 أمتار مكعبة و61 مترا مكعبا للرحلة الواحدة، مؤكدا أن الشركة تعمل على تأمين المياه للمواطنين بكل الوسائل المتاحة.