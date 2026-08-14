أحمد سعد يصدم جمهور شيرين عبد الوهاب

خبرني - ترك الفنان المصري أحمد سعد، صدمة لدى جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب التي أحيت حفلًا حظي بإقبال واسع مؤخرًا، حيث اعتُبر عودة قوية لنجمة الغناء البارزة بعد فترة طويلة ارتبط فيها اسمها بالأزمات النفسية والمشكلات الصحية والابتعاد التام عن الساحة.

وقال أحمد سعد، في تصريحات إعلامية، إنه يشعر بسعادة كبيرة من أجل شيرين عبد الوهاب، رافضًا ما يتردد عن وقوف أي شخص إلى جانبها خلال أزمتها الماضية، كما أكد أن شيرين نفسها كانت صاحبة الدور الأكبر في تجاوز ما مرت به.

ولفت الفنان المصري إلى أن جمهورها كان أحد أهم مصادر الدعم التي ساعدتها على استعادة ثقتها والعودة بقوة.

وأضاف قائلًا: "أنا ضد أي شخص يقول إنه وقف مع شيرين، لأنه في الحقيقة لم يقف معها أحد ولم يساعدها سوى شيرين نفسها، وأكثر من ساعدها فعلًا هو جمهورها، الذي منحها الحب والطاقة الإيجابية".

وأشار إلى أن شيرين خرجت من حفلها وهي في حالة من السعادة، معربًا عن ثقته في أن ظهورها المقبل سيكون أفضل كثيرًا، قائلًا: "هي خرجت من الحفلة فرحانة، وأنا متأكد أن المرة المقبلة ستكون أفضل بألف مرة".