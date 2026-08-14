رفض دعوى ضد تركة مايكل جاكسون بتهمة الاتجار الجنسي

خبرني - رفض قاضٍ أمريكي دعوى قضائية أقامها أربعة أشقاء ضد تركة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، اتهموا فيها المغني باستغلالهم والاتجار بهم جنسيًا عندما كانوا قاصرين.

وكان إدوارد ودومينيك وماري نيكول وألدو كاسيو قد رفعوا الدعوى في وقت سابق من عام 2026، زاعمين أن جاكسون استغلهم و"غسل أدمغتهم" خلال فترة نشأتهم بالقرب منه، قبل وفاته العام 2009 عن عمر ناهز 50 عامًا.

وقرر القاضي هيرنان دي فيرا، الأربعاء، إحالة القضية إلى تحكيم سري، استنادًا إلى اتفاق تسوية أبرمه الأشقاء الأربعة مع تركة جاكسون العام 2019.

وقال القاضي، في وثائق حصلت عليها مجلة "بيلبورد"، إن المحكمة، رغم خطورة الادعاءات، لا تملك صلاحية سوى تطبيق بند التحكيم الوارد في الاتفاق.

وكان الأشقاء الأربعة قد وصفوا أنفسهم سابقًا بأنهم "عائلته الثانية"، وظلوا من أبرز داعمي جاكسون، قبل أن يوجهوا اتهامات إليه عقب عرض الفيلم الوثائقي "مغادرة نيفرلاند" العام 2019، الذي تناول ادعاءات بالاعتداء الجنسي ضد المغني الراحل.

وبموجب تسوية العام 2019، دفعت التركة للأشقاء نحو 6.7 مليون دولار أسترالي، من دون الاعتراف بارتكاب أي مخالفات. لكنهم طعنوا لاحقًا في صحة الاتفاق، مؤكدين أنهم أُجبروا على توقيعه.

وأوضح القاضي أن بإمكانهم الاعتراض على التسوية، لكن عليهم طرح هذه الحجج أمام المحكّم، وليس أمام المحكمة.

ويأتي الحكم بعد قرار مماثل صدر في مارس بشأن شقيقهم فرانك كاسيو، الذي وجه بدوره اتهامات بالاعتداء الجنسي إلى جاكسون، وقضى القاضي آنذاك بإحالة النزاع إلى التحكيم بموجب الاتفاق نفسه. ووصف محامي عائلة كاسيو الحكم الأخير بأنه "مخيب للآمال"، لكنه لم يكن مفاجئًا.