العقبة  في الأردن ضمن أفضل 23 وجهة عالمية للسفر في خريف 2026 بحسب Lonely Planet

خبرني - في إنجاز جديد يعزز مكانة الأردن على خارطة السياحة العالمية، اختارت منصة السفر العالمية Lonely Planet العقبة على البحر الأحمر في الأردن ضمن قائمتها لأفضل 23 وجهة للسفر خلال خريف عام 2026، وصنفته كأفضل وجهة عالمية لرياضة الغوص (Best for Scuba Diving).

وجاء هذا الاختيار ضمن تعاون هيئة تنشيط السياحة الأردنية مع Lonely Planet لتعزيز حضور وتسويق الأردن على واحدة من أهم منصات السفر العالمية، وتسليط الضوء على تنوع التجارب السياحية التي تقدمها المملكة، ولا سيما السياحة البحرية وسياحة المغامرات في مدينة العقبة وحمية العقبة البحرية..

وسلطت Lonely Planet الضوء على شهري أيلول وتشرين الأول باعتبارهما من أفضل الفترات لممارسة الغوص في البحر الأحمر، مع اعتدال درجات حرارة الهواء وصفاء المياه ووصول حرارتها إلى نحو 26 درجة مئوية، إضافة إلى التنوع الاستثنائي للحياة البحرية والمرجان.

وأشار التقرير إلى تسجيل أكثر من 510 أنواع من الأسماك في المنطقة، إلى جانب السلاحف وفرس البحر وسمك الأسد وثعابين الموراي والشفانين وغيرها من الكائنات البحرية، فضلاً عن تنوع مواقع الغوص بين الحدائق المرجانية والأخاديد البحرية وحطام السفن.

وأكدت هيئة تنشيط السياحة أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز حضور الأردن في وسائل ومنصات السفر العالمية المؤثرة، وتحويل الاهتمام الإعلامي بالوجهات والتجارب الأردنية إلى طلب سياحي فعلي، مع التركيز على تنويع المنتج السياحي وتعزيز الحركة السياحية خلال المواسم المختلفة.

ويعكس اختيار العقبة في الأردن ضمن قائمة Lonely Planet العالمية المقومات السياحية والبيئية الفريدة التي تتمتع بها العقبة، ويعزز موقعها كوجهة دولية للسياحة البحرية والغوص والمغامرات والاستجمام، ويدعم جهود الهيئة في الترويج لمنطقة المثلث الذهبي التي تضم العقبة ووادي رم والبترا كوجهة سياحية عالمية متكاملة.

وتاليا رابط المنصة، وتوجد فيه العقبة ضمن قائمة المنصة لأفضل 23 وجهة للسفر خلال خريف عام 2026:

https://www.lonelyplanet.com/articles/where-to-go-in-fall?fbclid=IwdGRjcATr-9BjbGNrBOv7yHBkb2YBZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMzUwNjg1NTMxNzI4AAEeFV4etmtx_MLKjz2zgLIJIlc5eW5gC7DX-57_wrJTxhfFudAKqNuWY1QeYo4_aem_5laCtwSQJc0Ssd2BqMLQ0w