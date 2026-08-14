راكب أمريكي ينجو بأعجوبة بعد تحطم نافذة طائرة

خبرني - كاد راكب يبلغ من العمر 61 عامًا أن يُسحب من نافذة طائرة تابعة لشركة "رايان إير" بعد أن اخترقتها شظايا ناتجة عن انفصال شفرة من مروحة أحد محركات الطائرة، وفق تقرير أولي صادر عن المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل.

وكانت الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 737"، في رحلة من مدينة سالونيك اليونانية إلى ميمينغن الألمانية، عندما اضطرت إلى العودة والهبوط اضطراريًا بعد دقائق من الإقلاع.

وذكر التقرير أن الراكب، الذي كان يجلس في الصف 11، علق جزئيًا في النافذة المحطمة، قبل أن يساعده ركاب آخرون على العودة إلى داخل المقصورة. وتلقى العلاج من طبيب كان على متن الطائرة، فيما قدمت إحدى المضيفات حقيبة إسعافات أولية.

وبحسب التقرير، تلقى الطياران تحذيرًا بشأن ارتفاع اهتزازات المحرك بعد نحو سبع دقائق ونصف من الإقلاع، قبل أن تزداد الاهتزازات ويُسمع دوي قوي بعد دقيقتين.

وأظهر التحقيق الأولي أن المحرك الثاني، من طراز CFM-56، تعرض لانفصال إحدى شفرات المروحة، ما أدى إلى تناثر شظايا اصطدمت بجسم الطائرة وحطمت نافذة الصف 11 وألحقت أضرارًا بأجزاء أخرى منها.

وكشف فحص الشفرة المكسورة عن وجود آثار إجهاد تدريجي قرب حافتها الخلفية، فيما عُثر أيضًا على بقايا طيور داخل المحرك، دون تحديد ما إذا كان اصطدام الطيور مرتبطًا بالحادث.

وتناقضت النتائج الأولية مع تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي لـ"رايان إير"، مايكل أوليري، الذي نفى خروج أي راكب من النافذة ووصف التقارير المتداولة بأنها مبالغ فيها. وانتقدت رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل تصريحاته، مؤكدة أن التحقيق لا يزال جاريًا.