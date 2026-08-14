5 أطعمة تدعم ضغط الدم بشكل أفضل من الشمندر

خبرني - رغم أن الشمندر وعصيره قد يساعدان على خفض ضغط الدم مؤقتًا بفضل محتواهما من النترات، فإن هذا التأثير قد لا يستمر لأكثر من 24 ساعة. لذلك، قد يكون إدخال أطعمة مفيدة للقلب ضمن النظام الغذائي بصورة منتظمة خيارًا أفضل لدعم ضغط الدم على المدى الطويل.

وبحسب موقع "فيري ويل هيلث"، فيما يلي خمسة أطعمة قد تدعم ضغط دمك بشكل أفضل من الشمندر:

الأسماك الدهنية

يحتوي السلمون والسردين والماكريل والتونة والرنجة على أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية. وتشير الأبحاث إلى أن تناول نحو 3 غرامات من أوميغا 3 يوميًا قد يساعد على خفض ضغط الدم بدرجات محدودة.

الخضراوات الورقية

يوفر السبانخ والجرجير واللفت والسلق البوتاسيوم والمغنيسيوم والنترات الطبيعية، وهي عناصر تساعد على استرخاء الأوعية الدموية والتخلص من الصوديوم الزائد. ويمكن إدخالها بسهولة إلى السلطات أو الشوربات والوجبات اليومية.

التوت

قد يساعد تناول التوت بانتظام في تحسين صحة الأوعية الدموية والحفاظ على ضغط دم صحي، بفضل احتوائه على مركبات نباتية ومضادات أكسدة تدعم مرونة الأوعية.

البقوليات

تشمل الفاصوليا والعدس والحمص والبازلاء، وتوفر الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والبروتين النباتي. وتشير دراسات إلى أن استبدال اللحوم الحمراء بالبقوليات قد يساهم في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بارتفاعه.

الكيوي

تشير أبحاث إلى أن تناول حبتين من الكيوي يوميًا لعدة أسابيع قد يساعد على خفض ضغط الدم الانقباضي بدرجة بسيطة، بفضل محتواه من "فيتامين سي" والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

وبشكل عام، تدعم أنظمة مثل حمية DASH والنظام المتوسطي تناول الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور، مع تقليل الصوديوم، للحفاظ على ضغط دم صحي.