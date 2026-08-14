من التعرق إلى الاحتكاك.. عادات يومية قد تفسر ظهور حب الشباب

خبرني - لا يقتصر حب الشباب على الوجه، إذ يمكن أن يظهر على الكتفين والظهر والصدر والرقبة، نتيجة عوامل متعددة، أبرزها التغيرات الهرمونية وانسداد المسام والاحتكاك والضغط المتكرر على الجلد.

ويحدث حب الشباب عندما تنسد المسام بخلايا الجلد الميتة والزهم، وقد تسهم البكتيريا وبعض الأدوية والمنتجات التي تسبب انسداد المسام في تفاقم الحالة. ولا يعني ظهوره بالضرورة ضعف النظافة الشخصية، إذ تبدأ المشكلة نتيجة انسداد المسام تحت سطح الجلد.

وقد يظهر على الكتفين ما يعرف بـ"حب الشباب الميكانيكي"، الذي يرتبط بالحرارة والضغط والاحتكاك، مثل ارتداء الملابس الضيقة أثناء ممارسة الرياضة أو حمل حقيبة ظهر لفترات طويلة، خصوصًا في الطقس الحار.

كما يمكن أن تشبه بعض الحالات حب الشباب، ومنها التقرّن الشعري، الذي يظهر على شكل نتوءات صغيرة نتيجة تراكم خلايا الجلد الميتة حول بصيلات الشعر.

وتختلف أشكال الحبوب بين الرؤوس البيضاء والسوداء، والحطاطات والبثور المملوءة بالقيح، وصولًا إلى العقيدات والأكياس الكبيرة والمؤلمة في الحالات الشديدة.

وللتخفيف منها، يمكن استخدام علاجات متاحة دون وصفة طبية، مثل بنزويل بيروكسيد وحمض الساليسيليك وأدابالين. وقد تساعد بعض الوسائل المنزلية في تهدئة البشرة، لكن فاعليتها تختلف من شخص لآخر.

وفي الحالات المستمرة أو الشديدة، قد يصف طبيب الجلدية علاجات أقوى، مثل المضادات الحيوية أو الريتينويدات الموضعية أو الإيزوتريتينوين، بحسب الحالة.

ويمكن تقليل ظهور الحبوب بارتداء ملابس فضفاضة تسمح بمرور الهواء، وتجنب الاحتكاك المستمر، والحفاظ على ترطيب البشرة، فضلًا عن عدم لمس الحبوب أو عصرها لتجنب زيادة الالتهاب والندبات.