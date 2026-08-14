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  • أبناء المرحوم البروفسور محمد كمال عالية ينعون المرحوم مهند بشير الرواشدة

أبناء المرحوم البروفسور محمد كمال عالية ينعون المرحوم مهند بشير الرواشدة

  • 14 أغسطس 2026
  • 17:24
أبناء المرحوم البروفسور محمد كمال عالية ينعون المرحوم مهند بشير الرواشدة

خبرني - ينعى أبناء المرحوم البروفسور محمد كمال عالية، الدكتور معن عالية، الدكتور مأمون عالية، المهندس معاذ عالية، والمحامي كمال عالية، ببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله مهند بشير الرواشدة.
ويتقدمون بخالص العزاء وصادق المواساة إلى عشيرة الرواشدة الكرام، وإلى المحامي محمد بشير الرواشدة، والدكتور إبراهيم بشير الرواشدة، والمحامي علي بشير الرواشدة، والمحامي صهيب الرواشدة.
سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

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