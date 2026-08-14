إلغاء إقامات آلاف المصريين في الإمارات خلال إجازتهم السنوية

خبرني - ألغت السلطات الإماراتية إقامة آلاف المصريين على أراضيها خلال تواجدهم في إجازاتهم السنوية بمصر.

وذكرت صفحة "مصريون في الإمارات"، أن الإلغاء طال الآلاف منهم، فيما يخشى الكثيرون مغادرة الإمارات؛ خوفا من إلغاء إقاماتهم.

وذكرت تقارير، أن الحملة طالت عاملين في شركات كبرى ومدرسين بالإضافة للحاصلين على إقامات من شركات وهمية لا تدفع رواتب بشكل منتظم للمسجلين من خلالها، أو بسبب عدم استيفاء الشركات أو العاملين فيها الأوراق المطلوبة.



ووصل عدد الشركات المصرية المسجلة في غرفة دبي إلى 4873 شركة، حيث تحل مصر في المركز الثالث بعد الشركات الهندية والباكستانية في قائمة جنسيات الشركات المنضمة لعضوية الغرفة، حسب أحدث تحليل لغرفة تجارة دبي.

وسبق أن ذكر الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المصريين المتواجدين في دولة الإمارات بلغ 1.3 مليون مصري حتى نهاية عام 2024، فيما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الإمارات نحو 3.6 مليارات دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 1.8مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024.