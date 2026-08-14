أحمد سعد يكشف مفاجأة عن ابنته: بتدرس طب وابتزتني

خبرني - كشف المغني المصري أحمد سعد مفاجأة بشأن ابنته جودي، بعد تصدرها الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي إثر مشاركتها معه في أغنية "كدا كدا"، معلناً أنه حاول على مدار 15 عاماً إبعادها عن احتراف الغناء، رغم إعجابه بموهبتها وصوتها.

وقال سعد في تصريحات لبرنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية": "بقالي 15 سنة بحاول أبعدها عن إنها تبقى مغنية"، موضحاً أنه كان يخشى أن تعيش ابنته تحت ضغوط المنافسة وتقلبات الشهرة، وكان يتمنى أن تحظى بحياة طبيعية بعيداً عن صراعات الوسط الفني.

كما أشار إلى أن مشاركته الغنائية مع ابنته جاءت بعد أن أقنعته بالموافقة على تقديم أغنية تجمعهما، في الوقت الذي كانت تستعد فيه للسفر إلى لندن لدراسة الطب، متابعاً: "هي مسافرة السنة دي، مقدم لها في طب في لندن، فهي قالت لي: طب لو عايزني أسافر فعلاً وأنجح نعمل أغنية مع بعض، قلت ماشي".

وأضاف سعد مازحاً، أنه حاول تقليل فرص نجاح الأغنية، قائلاً: "رحت عملت أغنية وخليتها ما تغنيش كثير في الأغنية علشان تقع". وأردف أنه تعمد أن تقدم مقطعاً قصيراً باللغة الإسبانية، معتقداً أن ذلك قد يجعل الأغنية أقل انتشاراً.

لكن خطته جاءت بنتيجة عكسية، بحسب تعبيره، بعدما لاقت مشاركة جودي تفاعلاً كبيراً، قائلاً: "والنتيجة عكسية تماماً، مش بإيدي خالص".

فيما لم يتوقف الأمر عند تفاعل الجمهور مع الأغنية، إذ كشف سعد أن نجاح ابنته بدأ يجذب إليها عروضاً مستقلة، موضحاً أنه تلقى اتصالاً من أحد المتعهدين طلب خلاله التعاقد مع جودي بدلاً منه. وقال: "آخر تليفون جاء لي: مساء الخير أستاذ أحمد، أنا متعهد"، قبل أن يكتشف أن المتصل يريد ابنته، مضيفاً في إطار ساخر: "قال لي: لا، مش عايزين حضرتك، إحنا عايزين جودي!".

مشروع أحمد سعد الموسيقي

إلى ذلك، تطرق الفنان المصري خلال اللقاء إلى مشروعه الموسيقي الجديد، موضحاً أنه يعتزم تقديم خمسة ألبومات بأشكال موسيقية مختلفة، في تجربة تستند إلى تنوع اهتماماته الموسيقية على مدار سنوات. وقال: "أنا عشت طول عمري ما بعملش حاجة في حياتي، فترات طويلة جداً في حياتي ما بعملش حاجة غير إني بسمع أنواع المزيكا"، مشيراً إلى أنه كان يستمع إلى أنماط موسيقية متعددة، بينها الموسيقى الهندية والطربية وغيرها.

كذلك أشار إلى أن ارتباط الجمهور بأغانيه الناجحة مثل "إيه اليوم الحلو ده" و"اختياراتي" و"مكسرات" لا يعني بالنسبة إليه التخلي عن الأنماط الموسيقية التي أحبها وتعلمها طوال سنوات، مشيراً إلى أن مشروع الألبومات الخمسة سيضم أنماطاً موسيقية رائجة في السوق، إلى جانب أعمال تمثل الألوان الموسيقية التي يحبها شخصياً.

وكانت جودي ظهرت على المسرح خلال حفل والدها في الساحل الشمالي، حيث فاجأت الجمهور بمشاركته غناء "كدا كدا"، في أول ظهور لهما معاً أمام الجمهور، وسط تفاعل واسع من الحضور.

وقدمت جودي في الأغنية مقطعاً باللغة الإسبانية، فيما غنى سعد باللهجة المصرية، في تجربة تجمع بين الطابع الشرقي والإيقاعات اللاتينية، وأثارت اهتماماً واسعاً منذ طرحها.