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  • الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز

الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز

  • 14 أغسطس 2026
  • 13:41
الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز

خبرني - أدان الأردن، الجمعة، الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء مرورهما في مضيق هرمز.

واعتبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن الاعتداء يُعدّ انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتهديدا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، رفض الأردن واستنكاره لهذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووقوفه الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية قد نقلت عن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قولها إن سفينتين تابعتين لها تعرضتا لهجوم خلال عبورهما مضيق هرمز مساء الخميس.

وأضافت أدنوك "لم يسفر هذا الاستهداف عن أي إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع".

وأدانت الإمارات الهجوم الإيراني على سفن أدنوك في مضيق هرمز، مشددة على ضرورة وقف إيران هجماتها العدوانية والتزامها بوقف جميع الأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز.

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