ذاكرة هالاند لا تخطئ.. تعليق ساخر على صفقة مانشستر سيتي الجديدة

خبرني - يبدو أن النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي لم ينس الواقعة الجدلية التي جمعته بالوافد الجديد إلى الفريق إليوت أندرسون خلال كأس العالم 2026.

وبمجرد إعلان مانشستر سيتي تعاقده رسميا مع أندرسون، استغل هالاند إحدى منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه رسالة ساخرة إلى زميله الجديد، بدلا من الاكتفاء بتهنئته بالانتقال إلى الفريق.

بدأت القصة بعدما نشر هالاند صورة عبر حسابه على "إنستغرام" خلال عودته إلى تدريبات مانشستر سيتي، قبل أن يطالبه أحد المتابعين بإيصال تحياته إلى أندرسون.

وجاء رد المهاجم النرويجي بكلمة واحدة فقط: "الغطاس؟"، في إشارة إلى الواقعة التي حدثت خلال مواجهة النرويج وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2026.

وخلال المباراة، ألغى الحكم هدفا للنرويج بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، بسبب احتساب دفعة من هالاند ضد أندرسون داخل منطقة الجزاء. وكان المهاجم النرويجي انتقد القرار في وقت سابق، واعتبره "ضعيفا".

وتحولت مزحة هالاند إلى مادة دسمة لجماهير كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن أندرسون أصبح الآن زميلا له في مانشستر سيتي، بعدما انضم إلى النادي مقابل نحو 116 مليون جنيه إسترليني قادما من نيوكاسل.