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بلجيكا.. عمال يعثرون على خزنة ذهب تقدر بـ9 ملايين يورو

  • 14 أغسطس 2026
  • 12:53
بلجيكا عمال يعثرون على خزنة ذهب تقدر بـ9 ملايين يورو

خبرني - تحولت أعمال صيانة عادية لمبنى في بلدة سينت-غيليس-بي-ديندرموند في بلجيكا إلى اكتشاف خزنة في جدار القبو تحتوي على ذهب بقيمة 9 ملايين يورو.
وأفادت قناة RTL نقلا عن النيابة العامة في منطقة فلاندرز الشرقية في بلجيكا: "احتوت الخزنة على شذرات ذهبية مرقمة وعملات وسبائك ذهبية. ووفقا للتقديرات الأولية، تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 9 ملايين يورو".

اكتشف الكنز موظفو شركة البناء "دي براند" الذين كانوا يقومون بأعمال ترميم مبنى مركز المساعدة الاجتماعية العامة في المنطقة.
وأثناء هدم جدار في القبو عثر العمال على خزنة مخبأة فيه وأبلغوا فورا صاحب العمل بالاكتشاف.

حضرت الشرطة إلى المكان ونقلت الذهب إلى مكان آمن. والآن على النيابة العامة في فلاندرز الشرقية التحقيق في مصدر الكنز والعثور على مالكه الشرعي. ولم يتقدم أي شخص حتى الآن إلى الشرطة بخصوص الملايين المخبأة في الجدار.

وفي حال تعذر العثور على المالك، سيتم نقل هذا الذهب إلى المركز الاجتماعي الذي ترغب في توجيه الأموال لإنشاء أماكن إضافية للمشردين.

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