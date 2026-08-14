مصر.. مصرع مسؤول ملف شمال سيناء في السفارة الفلسطينية بحادث سير

خبرني - لقي مسؤول ملف شمال سيناء في السفارة الفلسطينية بالقاهرة وسائقه مصرعهما وأصيب 5 أشخاص بحادث سير شمال سيناء.

وأسفر الحادث عن وفاة محمد شعت، الشهير بـ"أبو كريم"، منسق ومسؤول ملف شمال سيناء في السفارة الفلسطينية بالقاهرة، وسائقه وليد النحال، بعد تعرضهما لإصابات جراء التصادم.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المتوفين.

وتعاملت أطقم هيئة الإسعاف المصرية مع المصابين وفق البروتوكولات المتبعة، وسط استجابة سريعة لموقع الحادث، وتنسيق بين فرق الإسعاف والجهات المعنية للتعامل مع تداعيات التصادم.

وتواصل الجهات المختصة إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، وتحديد كيفية وقوع التصادم على الطريق.