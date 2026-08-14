بدء أعمال صيانة طريق خو من جسر المنطقة الحرة إلى جسر الضليل

خبرني - تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان عن البدء، اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 15 آب 2026، بتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لطريق خو، في المقطع الممتد من جسر المنطقة الحرة وصولاً إلى جسر الضليل وبالاتجاهين، وذلك ضمن العطاء المخصص لصيانة الطريق، وفي إطار خطط الوزارة الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى السلامة المرورية عليها.

وتبلغ قيمة المشروع نحو مليون دينار، فيما تبلغ مدة تنفيذ الأعمال أربعة أشهر، وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، وبما يضمن تنفيذ مختلف مراحل المشروع وفق المواصفات والمتطلبات الفنية المحددة.

وتشمل الأعمال كشط وإزالة طبقات الخلطة الإسفلتية القائمة والمتضررة، ومعالجة المواقع التي تتطلب أعمال صيانة وتأهيل، وإعادة تنفيذ طبقات جديدة من الخلطة الإسفلتية وفق أعلى المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، بما يسهم في تحسين سطح الطريق ورفع كفاءته التشغيلية وإطالة عمره الافتراضي.

كما تتضمن الأعمال تنفيذ وتعزيز متطلبات السلامة المرورية على امتداد الطريق، بما يشمل إعادة تخطيط المسارب بالدهانات المرورية باللونين الأبيض والأصفر، وتركيب العواكس الأرضية واللوحات والإشارات المرورية والتحذيرية والإرشادية اللازمة، ومعالجة عناصر السلامة في المواقع التي تتطلب ذلك، بما يعزز وضوح المسارات ويرفع مستوى الأمان لمستخدمي الطريق، خصوصاً خلال ساعات الليل والظروف الجوية المختلفة.

وبالتنسيق مع إدارة السير المركزية وإدارة الدوريات الخارجية، وضعت الوزارة خطة مرورية متكاملة خلال فترة تنفيذ المشروع، تضمن المحافظة على انسيابية الحركة المرورية والحد من تأثير الأعمال على مستخدمي الطريق، من خلال تنفيذ الأعمال على مراحل متتابعة، وإجراء تحويلات مؤقتة بين المسارب بحسب مقتضيات العمل، وتجهيز مواقع العمل والتحويلات بكافة وسائل وإشارات السلامة والتحذير اللازمة، وذلك وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد.

وأكدت الوزارة أن أعمال الصيانة تأتي ضمن برنامجها المستمر لصيانة وتأهيل شبكة الطرق التابعة لها في مختلف محافظات المملكة، والذي يركز على معالجة المواقع التي تحتاج إلى صيانة، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والحيوية، وتعزيز عناصر السلامة المرورية عليها، والمحافظة على استدامة البنية التحتية وإطالة العمر التشغيلي للطرق، بما يسهم في توفير شبكة طرق أكثر كفاءة وأماناً وخدمة الحركة المرورية والتنموية.

وتواصل الوزارة تنفيذ مشاريع الصيانة الدورية والوقائية والشاملة للطرق وفق الأولويات الفنية والدراسات الميدانية، بالتوازي مع أعمال تعزيز السلامة المرورية، ضمن نهج يهدف إلى تحسين جودة الطرق ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ومستخدمي شبكة الطرق في مختلف مناطق المملكة.

ودعت وزارة الأشغال العامة والإسكان المواطنين ومستخدمي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر أثناء المرور ضمن مناطق العمل، والالتزام بالإشارات المرورية والتحذيرية والتحويلات المؤقتة، والتقيد بتعليمات الكوادر الميدانية ورجال الأمن العام، واتباع أسس القيادة الآمنة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة العاملين، وبما يسهم في إنجاز الأعمال بأمان وضمن المدد الزمنية المحددة.