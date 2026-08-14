*
السبت: 15 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

أبو هنية تسأل الحكومة عن مستقبل خط الغاز العربي في الأردن

  • 14 أغسطس 2026
  • 11:53
أبو هنية تسأل الحكومة عن مستقبل خط الغاز العربي في الأردن

خبرني - وجّهت النائب راكين أبو هنية سؤالاً نيابياً إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية بشأن عقد الامتياز الموقّع مع شركة "فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي"، والمخصص لتنفيذ وتشغيل خط الغاز العربي داخل أراضي المملكة بنظام البناء والتشغيل والامتلاك ونقل الملكية (BOOT).

وطلبت أبو هنية توضيح تاريخ انتهاء العقد، وما إذا كانت هناك نية أو تفاهمات لتمديده أو تجديده بعد انتهاء مدة الثلاثين عاماً المقررة سابقاً.

كما طالبت بتزويدها بتفاصيل المشاريع والاتفاقيات التي تديرها الشركة أو تشرف عليها أو تشارك فيها حالياً في قطاع الطاقة، إلى جانب عقود تزويد ونقل الغاز لمحطات توليد الكهرباء والمدن الصناعية والمشاريع الحالية.

وسألت عن خطة وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية لتسلّم إدارة وتشغيل البنية التحتية لشبكة الغاز الطبيعي بعد انتهاء العقد، ومدى جاهزية الكوادر الفنية والهندسية الأردنية لإدارة وتشغيل وصيانة الشبكة باعتماد ذاتي كامل.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مجلس النواب يناقش الأحد قانون الإدارة المحلية وينشر أبزر التعديلات
مجلس النواب يناقش الأحد قانون الإدارة المحلية وينشر أبزر التعديلات
  • 2026-08-15 14:14
التربية النيابية: أسعار الساعات الجامعية تختلف بشكل كبير بين الجامعات
التربية النيابية: أسعار الساعات الجامعية تختلف بشكل كبير بين الجامعات
  • 2026-08-14 19:09
الإدارية النيابية: أوصينا برفع سن الترشح للبلديات إلى 25 عاما
الإدارية النيابية: أوصينا برفع سن الترشح للبلديات إلى 25 عاما
  • 2026-08-13 14:19
لأول مرة.. الإدارية النيابية تقيد صلاحية الحكومة في حل المجالس البلدية بمدة زمنية
لأول مرة.. الإدارية النيابية تقيد صلاحية الحكومة في حل المجالس البلدية بمدة ز...
  • 2026-08-13 14:03
إدارية النواب تقر مشروع قانون الإدارة المحلية
إدارية النواب تقر مشروع قانون الإدارة المحلية
  • 2026-08-13 13:49
الفايز : على اميركا الضغط على إسرائيل لوقف سياساتها العدوانية والتوسعية
الفايز : على اميركا الضغط على إسرائيل لوقف سياساتها العدوانية والتوسعية
  • 2026-08-12 16:10