أبو هنية تسأل الحكومة عن مستقبل خط الغاز العربي في الأردن

خبرني - وجّهت النائب راكين أبو هنية سؤالاً نيابياً إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية بشأن عقد الامتياز الموقّع مع شركة "فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي"، والمخصص لتنفيذ وتشغيل خط الغاز العربي داخل أراضي المملكة بنظام البناء والتشغيل والامتلاك ونقل الملكية (BOOT).

وطلبت أبو هنية توضيح تاريخ انتهاء العقد، وما إذا كانت هناك نية أو تفاهمات لتمديده أو تجديده بعد انتهاء مدة الثلاثين عاماً المقررة سابقاً.

كما طالبت بتزويدها بتفاصيل المشاريع والاتفاقيات التي تديرها الشركة أو تشرف عليها أو تشارك فيها حالياً في قطاع الطاقة، إلى جانب عقود تزويد ونقل الغاز لمحطات توليد الكهرباء والمدن الصناعية والمشاريع الحالية.

وسألت عن خطة وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية لتسلّم إدارة وتشغيل البنية التحتية لشبكة الغاز الطبيعي بعد انتهاء العقد، ومدى جاهزية الكوادر الفنية والهندسية الأردنية لإدارة وتشغيل وصيانة الشبكة باعتماد ذاتي كامل.