الأردن ضمن مباحثات إقليمية لتوسيع حركة الترانزيت

خبرني - بحثت وزارة النقل السورية سبل تطوير حركة النقل والتجارة والترانزيت مع السعودية ودول المنطقة، بما يشمل تعزيز حركة الشاحنات عبر محور "تركيا - سوريا - الأردن - السعودية"، ودراسة مشروع للربط السككي بمشاركة الأردن.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المباحثات تناولت المرافئ والموانئ الجافة وأعمال التحديث والتجهيز في مرفأي اللاذقية وطرطوس، ومدى جاهزيتهما لاستقبال الشحنات البحرية وتخليصها ونقلها براً إلى السعودية ودول الخليج، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشار الجانبان إلى عودة حركة الحاويات والشحن إلى مستويات تقترب من مستويات عام 2009، كما بحثا تفعيل الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الداخلية وربطها بالمرافئ البحرية، بما يدعم حركة الترانزيت والربط السككي.

وتطرقت المباحثات إلى ارتفاع حركة الشاحنات على محور "تركيا - سوريا - الأردن - السعودية" من نحو 10 إلى 30 شاحنة يومياً، وسط توقعات بوصولها إلى 100 شاحنة يومياً قريباً، مع التأكيد على جاهزية منفذ نصيب الحدودي لعبور الشاحنات والبضائع باتجاه المملكة.

كما بحث الطرفان تفعيل محور "التنف - الوليد - عرعر" عبر العراق، باعتباره مسار ترانزيت بديلاً وأقصر بين سوريا والعراق والسعودية، بما يخفف الضغط عن معبر نصيب ويسهم في تنشيط المنطقة الشمالية من المملكة، إلى جانب إعادة تأهيل الطريق المؤدي إلى التنف وتوسعته لاستيعاب حركة النقل الحالية التي تقارب ألف صهريج وشاحنة يومياً.

واستعرض الجانبان واقع الممر الدولي M45، الذي يبلغ طوله نحو 500 كيلومتر، ويتكون في معظم أجزائه من ثلاثة مسارات لكل اتجاه مع حواجز وسطية، إلى جانب خطة شاملة لصيانته وتأهيله خلال العام المقبل.

وفي ملف الربط السككي، تناولت المباحثات واقع تشغيل محور "حلب - دمشق" وربطه بمرفأي طرطوس واللاذقية، إلى جانب إعداد دراسة جدوى رباعية "سورية - سعودية - تركية - أردنية" لتقييم جاهزية مسار الربط السككي المتكامل.

واتفق الطرفان كذلك على إدراج ملف تسريع منح التأشيرات متعددة السفرات للسائقين ضمن جدول أعمال زيارة وزير النقل السعودي المرتقبة إلى دمشق نهاية الشهر الجاري.