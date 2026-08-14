مادة شائعة في السجائر الإلكترونية يمكن أن تعطل نمو الأجنة

خبرني - حذر باحثون من أن مادة الفانيلين، وهي نكهة شائعة الاستخدام في السجائر الإلكترونية، قد تشكل خطرا على تطور الأجنة.

وحث الباحثون على أن توجه تحذيرات للنساء الحوامل واللائي يخططن للحمل بهذا الضرر المحتمل، كما طالبوا الهيئات التنظيمية بفرض إلزامية إدراج جميع المكونات على عبوات السجائر الإلكترونية.

وجاءت هذه التوصيات بعد سلسلة من التجارب المعملية التي أجراها فريق من جامعة كاليفورنيا ريفرسايد، بقيادة البروفيسورة برو تالبوت، حيث عرضوا خلايا جذعية جنينية لتركيزات مختلفة من الفانيلين، واكتشفوا أن حتى الكميات الضئيلة منه تسببت في فقدان الخلايا المبكرة لقدرتها على التمايز إلى جميع أنواع الخلايا المتنوعة، في حين أدت التركيزات الأعلى إلى موت الخلايا.

وأوضحت البروفيسورة تالبوت أن الفريق ركز على الفانيلين لأنه مستخدم بكثرة في سوائل السجائر الإلكترونية بتركيزات عالية، ولأن الخلايا الجنينية تحتوي على قناة بروتينية تسمى TRPV4 ترتبط بهذه المادة، مشيرة إلى أن هذه التغيرات قد تكون خطيرة جدا وتمنع التطور الطبيعي للأجنة، وأن بياناتهم تشير إلى أن التركيزات الضئيلة من الفانيلين قد تصل إلى الجنين لدى النساء الحوامل اللائي يستخدمن السجائر الإلكترونية.

وكتب الفريق في مجلة Human Reproduction أن الأطباء يجب أن ينصحوا المرضى الحوامل أو اللائي يخططن للحمل بشأن هذا الخطر، وأن الهيئات التنظيمية يجب أن تنظر في إلزام شركات السجائر الإلكترونية بالكشف عن جميع المكونات.

من جانبه، علق البروفيسور جاكوب جورج، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية في جامعة دندي، بأن النتائج مخبرية ومقلقة وتستحق المتابعة في تجارب سريرية بشرية، لأن النتائج المخبرية لا تترجم دائما إلى واقع سريري، مشيرا إلى أن العديد من الباحثين، بمن فيهم هو، نادوا بتقييد النكهات في السجائر الإلكترونية وإجراء مزيد من الأبحاث حول تأثيرها.

فبينما تعد السجائر الإلكترونية وسيلة لتقليل الضرر مقارنة بالسجائر التقليدية، فإن وجود مواد كيميائية غير منظمة في المنكهات يمثل قلقا يحتاج إلى معالجة. وفي سياق متصل، أشارت البروفيسورة ماريان نايت، أستاذة صحة الأم والطفل في جامعة أكسفورد، إلى أن طريقة تعرض الخلايا في المختبر تختلف عن كيفية تعرض الجنين للفانيلين نتيجة تدخين الأم، وأن العديد من التأثيرات ظهرت فقط عند مستويات من المادة قد لا تصل إلى الجنين النامي، لكن بعض التأثيرات لوحظت عند مستويات قد توجد في دم الأم، ما يجعل هذه المعلومات مهمة في أي نقاش حول السجائر الإلكترونية أثناء الحمل.